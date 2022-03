Auf den Lehm gekommen

Lehmputze können sowohl im Außenbereich als auch im Innenraum eingesetzt werden. Die Verwendung von Lehmputzen ist die einfachste Möglichkeit, Lehm in Neubauten, aber auch nachträglich in den Bestand einzubringen. Lehmputze im Innenraum bieten die Möglichkeit, das Raumklima auch in bestehenden Bauten erheblich zu verbessern. Lehmputz lässt sich auf alle üblichen Putzgründe wie Ziegel, Beton, Platten etc. auftragen. Der Auftrag erfolgt per Hand oder mithilfe von Putzmaschinen. Lehmputz wird mittlerweile in unterschiedlichen Zusammensetzungen als Fertigmischung im Handel angeboten. Die Palette reicht von groben, naturbelassenen Putzen bis hin zu sehr feinen, glatten Oberflächen.

Im Trockenbau wird Lehm in Form von Lehmbauplatten oder Lehmziegeln verwendet. In Kombination mit Materialien wie Holz und Stroh oder anderen natürlichen Dämmstoffen kann der Lehm die fehlende Speicherkapazität dieser Materialien in diesen Bauweisen übernehmen, er trägt durch seine geringe Gleichgewichtsfeuchte (0,4 – 6 Gewichtsprozent) zur Konservierung von Holz bei, wirkt abweisend gegen Schädlinge und unterstützt durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung das gesunde Raumklima.