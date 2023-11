Wie man heute Häuser plant: zwischen analog und digital

Der Traum vom Eigenheim, immer da und hoffentlich verwirklicht: Aber was hat sich in der Herangehensweise verändert? Die Antwort darauf liegt in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf, denn dort wurde das europaweit einzigartige „Experience Center“ eröffnet.

Auf etwa 500 Quadratmetern Fläche werde hier, so Geschäftsführer Thomas Scheriau, „das Fertighaus-Erlebnis auf neue Beine gestellt“. ELK-Eigentümer Matthias Calice sieht darin gar einen „Game Changer der Hausplanung“. Die romantische Vorstellung des Hausbauens, händchenhaltend auf der grünen Wiese, mit Bändern und einfachen Stöcken die Raumaufteilung kreieren, am Weg ins Schlafzimmer, durchs hohe Gras, noch ein Polsterblümchen abzupfen? Geht, kann man machen. Aber künftig wird dieses Erlebnis viel besser, versprechen Calice und Scheriau.

ELK-Eigentümer Matthias Calice: „Unser Experience Center ist der entscheidende Quantensprung.“ Foto: ELK

Denn im „Experience Center“ sollen die Romantiker künftig ein Haus designen, sehen, erleben, fühlen, riechen können – und in digitaler Form mit bekommen, um es, im noch „alten Daheim“, am Sofa oder in der grünen Wiese, bemustern und durchklicken zu können. Und: Den ungewissen Zeiten will Elk dabei „bei jedem Klick volle Preistransparenz entgegensetzen“, so der Geschäftsführer.

Für das Unternehmen aus Schrems im Bezirk Gmünd sei dieser Schritt „der entscheidende Quantensprung in Richtung digitale Transformation“, betont Eigentümer Matthias Calice: „Ein Haus muss nachhaltig sein, leistbar sein, schön sein und ewig halten.“

ELK-Geschäftsführer Thomas Scheriau: „Die Zukunft gehört der Virtuality-Brille.“ Foto: ELK

Die ELK-Philosophie vereine all diese Tugenden seit über 60 Jahren: „Ein typisches Einfamilienhaus in Österreich hat 140 Quadratmeter, 35 Kubikmeter Holz werden dafür verbaut, das Holz kommt aus maximal 200 Kilometern Entfernung.“ Und

mit dem „Experience Center“ habe man eine völlig neue Möglichkeit, Bauherrinnen und -herren, sprich die HäuslbauerRomantiker, zu begleiten.

„Gewisse Elemente sind standardisiert, alles andere lässt sich bedarfsgerecht konfigurieren.“ Im neuen Center in der Blauen Lagune bildet man gemeinsam mit den ELK-Beratern alle Wünsche und Erfordernisse – vom Budget über Technik, Form, Bedarfsanalyse bis hin zum Interior – ab und sieht dann das „Haus der Träume idealerweise nach einem einzigen Termin am digitalen Endgerät“, ergänzt Calice.

Noch mehr: Dank Reality-Brille kann das zukünftige Eigenheim auf das jeweilige Grundstück projiziert werden. „So können Abstände zu Nachbarn oder auch das Raumgefühl und die Aussicht bis ins Detail im realen Umfeld geprüft und verschiedene Einrichtungsvarianten ausprobiert werden“, schwärmt Scheriau über die neuen Möglichkeiten. Auch Projektdauer und Projektkosten würden dadurch „spürbar abnehmen“.

Das neue Zuhause am digitalen Endgerät

All das sei ein erster Schritt in der „Verschränkung traditionell gelernter Musterhauspräsentation mit neuen digitalen Planungstools. Der Verbindung zwischen digitaler Welt und dem haptisch Erlebbaren gehört die Zukunft“, so der Geschäftsführer. Musterhäuser hätten deshalb nicht ausgedient, sie seien Geschmacksverstärker. Der ELK-Slogan laute künftig: „Komm zu uns, und du gehst mit einem fertigen Haus nach Hause.“

Die Zeitspanne zwischen dem Ersttermin bis zur Beauftragung soll um mindestens die Hälfte reduziert werden; durchschnittlich dauert es drei bis vier Monate vom Erstkontakt bis zur Unterschrift.

Bei aller Euphorie bleiben die ELK-Verantwortlichen aber auch einem Grundsatz verbunden, wie Scheriau betont: „Wir sind nicht so gut, dass wir uns nicht verbessern können.“

Wie geht es dem jahrzehntelangen Marktführer in und nach den Krisenzeiten? ELK hat sich in der Vergangenheit eine starke Position als innovativer und zuverlässiger Anbieter von Fertighäusern aufgebaut. Das Unternehmen ist für seine hochwertigen und energieeffizienten Produkte bekannt und kann auf eine treue Kundenbasis zählen: „Insgesamt bleibt die Fertighausbranche ein attraktiver Markt und ELK hat in der Vergangenheit bewiesen, erfolgreich zu sein. In seiner Position auf dem Markt hat ELK die Möglichkeit sein Angebot weiter auszubauen und seine Kunden mit innovativen und hochwertigen Produkten zu begeistern“, so Matthias Calice.

Bei ELK gehe es wegen des Kreditthemas nach dem Höhenflug in der Corona-Zeit allmählich zurück zur Normalität. Das Geschäft sei aber breit aufgestellt, „weshalb wir Schwankungen teilweise kompensieren können. So errichten wir heuer zum Beispiel erstmals eine Wohnungsanlage in Prag und einen Ferienpark in Bayern“, erzählt Scheriau.