Heimische Power-Pflanzen

„Für jede Idee die passenden Bäume und Sträucher“– unter diesem Motto findet auch in diesem Jahr der Heckentag statt, der vom Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) vor über 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, den in Österreich lebenden Menschen ein Stück Regionalität und Biodiversität in die Hand zu geben, um so den gesunden Lebensraum zu erhalten. Denn die heimischen Gehölze verzaubern nicht nur Groß und Klein mit kräftigen Farben und starkem Wachstum, sondern sind zugleich wertvolle Nahrung für die heimische Tierwelt und bereichern die Pflanzenvielfalt.

Foto: RGV

Neben kräftigen Wildsträuchern, bunten Gehölzraritäten und uralten Obstsorten wurden auch fixfertige Heckenpakete geschnürt. So sind etwa die Klima-Hecke, die Nasch-Hecke und die neue Schmetterlings-Hecke zu günstigen Preisen im Webshop erhältlich. PflanzenliebhaberInnen können von September bis Mitte Oktober über den Heckenshop ihre Bestellungen aufgeben und erhalten obendrein jede Menge hilfreicher Pflanz- und Pflegetipps sowie anschauliche Infomaterialien über www.heckentag.at, das Heckentelefon (0680/2340106) oder unter office@heckentag.at.

Das Geheimnis der regionalen Pflanzenkraft

Die heimischen Heckentags-Pflanzen sind dafür bekannt, besonders widerstandsfähig und kräftig zu sein. Das Geheimnis liegt in ihrer regionalen Abstammung, denn von der Besammlung bis zur Aufzucht und Auspflanzung setzt der Verein auf die ganze Kraft der natürlichen genetischen Vielfalt unserer Regionen.



Die Heckentags-Pflanzen können vom 1. September bis 14. Oktober unter www.heckentag.at bestellt werden. Die Abholung der Gehölze erfolgt am 5. November von 9 bis 14 Uhr an einem der zwölf Abholstandorte in NÖ. Auf Wunsch werden die vorbestellten Sträucher Anfang bis Mitte November gegen eine Versandgebühr auch direkt nach Hause geliefert. Anschließend sollten die wurzelnackten Gehölze möglichst schnell in die Erde. Der Herbst ist hierfür die allerbeste Pflanzzeit.

Info: www.heckentag.at