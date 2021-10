Als vor zehn Jahren HELUZ den FAMILY 2in1 Ziegel auf den Markt brachte, wusste das Unternehmen, was es damit erschaffen hat: Einen Ziegel, der mit seiner Wärmedämmung den bestehenden Standards seiner Zeit voraus ist. Und obwohl die Anforderungen für den Bau von Gebäuden mit nahezu null Energieverbrauch mittlerweile erhöht worden sind, übertrumpfen die HELUZ FAMILY 2in1 Ziegel immer noch den Maßstab der europäischen Richtlinien.

HELUZ

Ab einer Breite von 440 mm erfüllen die Ziegelsteine den empfohlenen Wert für Passivhäuser, ohne dass eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt wird. Mit der Breite von 500 mm erreichen die Ziegel den Wärmedurchgangskoeffizienten von U = 0,11 W/m2K. Somit hat dieses Ziegelprodukt die beste Wärmedämmung auf dem Markt.

Mit einem kompletten Ziegelsystem zum Traumhaus

HELUZ steht auch für ein unkompliziertes Bauen. Dabei ist man stets darum bemüht, die Umsetzung eines Bauprojekts so gut es geht zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Grundlage ist das Produktangebot kompletter Bausysteme eines einzigen Herstellers. Dazu gehören Ziegel für Außen- und Innenmauerwerk und insbesondere allen baulichen Details, die durch zusätzliche Ziegel für Ecken, Verkleidungen und Fensterbänke sowie Elemente für Schornsteine, Stürze, Decken oder Dächer erweitert wurden.

HELUZ

Ein Service, der über die Produktlieferung hinaus geht

Neben einer Erst-Beratung und kostenlosen Berechnung des Materialverbrauchs, sowie der Lieferung der Ziegel an die Baustelle, bietet HELUZ im weiteren Verlauf beim Hausbau zusätzliche Unterstützung an. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Experte der Firma HELUZ zur Baustelle kommt, um bei der Verarbeitung anspruchsvollerer Details wie der Fundamentierung von Ecken, der Verbindung von Außen- und Innenwänden oder der Wandverkleidung zu helfen.

Außerdem werden eine Reihe von hilfreichen Handbüchern zur Verfügung gestellt. Beim Hausbau ist eine gute Planung essenziell. Deshalb rät HELUZ dazu so früh wie möglich vor dem Bau damit anzufangen. Am sinnvollsten ist es, sich in dieser Phase mit Experten zu beraten. Die Mitarbeiter von HELUZ warten nur darauf, um Hausbauer mit ihrer langjährigen Erfahrung zu unterstützen und dabei zu helfen, das perfekte Ziegelhaus zu realisieren.