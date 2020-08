Die Umfrage unter 500 Österreicherinnen und Österreichern zeigt eine sehr hohe Umzugsbereitschaft: 53 Prozent suchen derzeit aktiv nach einer neuen Immobilie. Dabei stehen Wohnungen und Häuser mit Freiflächen ganz hoch im Kurs. Gesucht werden Häuser mit Garten (23 Prozent) und/oder Wohnungen mit einem Garten oder einem Balkon (30 Prozent). Für 31 Prozent ist der Wunsch nach einem Balkon oder Garten auch der Grund für die Suche.

Ein Viertel benötigt einfach mehr Platz für Homeoffice oder Kinder. „Die intensive Zeit zu Hause hat die Prioritäten beim Wohnen verändert und zu einer deutlichen Neuausrichtung bei den Österreichern geführt“, so Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24. „Das zeigt auch die Nachfrage-Analyse der Suchprofile auf ImmoScout24 sehr eindeutig und bestätigt damit die Umfrageergebnisse. Während im Februar 2020 einer von vier Besuchern unserer Plattform nach einem Haus zum Kaufen oder Mieten gesucht hat, waren es im Juni drei von fünf Immo-Suchenden.“ Insgesamt hat sich die Nachfrage nach Häusern auf ImmoScout24 seit Februar mehr als verdreifacht.

Laut Umfrage möchten 17 Prozent der Städter aktuell lieber an den Stadtrand oder auf das Land ziehen, jedoch nur acht Prozent vom Land in die Stadt. Aber auch der Wunsch nach einem Feriendomizil am Wasser treibt die Österreicher – für 11 Prozent ist das der Grund für die aktuelle Immobiliensuche. Weitere 17 Prozent fühlen sich in ihrer derzeitigen Wohngegend aufgrund des sozialen Umfeldes oder der Nachbarn nicht mehr wohl und wollen deshalb umziehen. Nur drei Prozent sind auf der Suche, weil ihnen die Wohnung gekündigt wurde.

Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark sehr beliebt

Die ImmoScout24-Nachfrage-Analyse verzeichnet den höchsten Anstieg an Suchanfragen nach Häusern in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark. Speziell rund um die Bundeshauptstadt Wien werden Häuser gesucht. Das Haus in Niederösterreich steht derzeit nahezu fünfmal so häufig auf der Wunschliste der Immo-Suchenden wie noch vor Corona. Aber auch Häuser in Oberösterreich und der Steiermark sind bei den potenziellen Mietern oder Käufern derzeit dreimal so beliebt wie noch vor der Krise.

Kaufen oder mieten?

Generell ist der Wunsch, eine Immobilie zu kaufen groß. Doppelt so viele Suchprofile auf ImmoScout24 beziehen sich auf den Immobilienkauf – nur halb so viele Umzugswillige möchten ein Haus mieten.

„Die Immobilie war und ist in Krisenzeiten immer eine beliebte Anlageform. Aber der Boom bei der Immo-Suche ist derzeit nicht nur auf eine Investitionsmöglichkeit zurückzuführen, sondern auf das Bedürfnis nach einem lebenswerten Wohnumfeld, in dem man auch gut eine außergewöhnliche Situation wie einen Lockdown überstehen kann und genug Platz für Homeoffice und Homeschooling hat. Das Bewusstsein hat sich hier ganz klar geändert“, so Markus Dejmek.