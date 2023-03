Das Vorbild: Holz beim Bauen

Das Egger Forum in Unterradlberg holte sich 2021 den Preis in der Kategorie „Nutzbau“. Das Gebäude wurde dreigeschoßig in Modulbauweise errichtet und präsentiert die Produkte der Firma Egger. Holz wird dabei also nicht nur in den Ausstellungsräumen gezeigt, sondern zieht sich auch als Bauteil durch das Gebäude. So zeigen „Holz-Deckenkonstruktionen als Hohlkastenelemente mit Spannweiten von 11,40 Metern eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des Baustoffs Holz“, heißt es in der Begründung.

Doch nicht nur im Innenraum punktet das Gebäude: Die Fassade mit Stegen und Lärchenholz-Lamellen sieht nicht nur toll aus, sondern bietet zugleich auch Schutz vor der Sonne, wodurch das Klima im Innenraum immer angenehm bleibt. Bauherr war die Fritz Egger GmbH & Co. OG rund um Werner Schwarz, Architekt war Bruno Moser.