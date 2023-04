Viele Möglichkeiten: Holz kennt keine Grenzen

Werbung

Dass man mit Holz ziemlich hoch hinaus kann, das zeigen die unvermeidlichen Bestenlisten, die es natürlich auch für Hochhäuser aus Holz gibt. In Norwegen beispielsweise, in Mjostarnet, steht ein Gebäude, das sich mit 85,4 Metern Höhe offiziell das höchste aus Holz errichtete Gebäude der Welt nennen darf. Nur ein paar Zentimeter „kleiner“ ist ein liebevoll „HoHo“ genanntes Holzhochhaus in Wien. In ein paar Jahren werden die Rekord-Chronisten dann in Winterthur in der Schweiz stehen und ehrfurchtsvoll auf den Gipfel eines neuen Holzhochhauses starren: 100 Meter wird dieses Gebäude haben …

Aber so hoch hinaus wollen Österreichs Fertighausproduzenten gar nicht. Ihnen geht es vielmehr darum, Bauträgern und Kommunen zu zeigen, dass die Vorteile der Fertigbauweise nicht nur bei Ein- und Zweifamilienhäusern zum Tragen kommen, sondern erst recht im Objektbau.

Schnell gebaut, auch weil die Produktion geschützt ist vor Wind und Wetter: Die vielen Vorteile der Fertigbauweise greifen auch im Objektbau. Foto: ELK

Unternehmen wie VARIO-HAUS, HARTL HAUS oder ELK sind seit Jahren erfolgreich im Objektbau tätig. Thomas Scheriau, Geschäftsführer von ELK: „Unser Tochterunternehmen ELK BAU errichtet mehrgeschoßige Wohngebäude, Hotels und Siedlungen mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern. Dank über sechs Jahrzehnten Erfahrung, dem hohen Vorfertigungsgrad und der hochentwickelten Holzbauweise können auch großvolumige, mehrstöckige Bauprojekte in kurzer Bau- zeit realisiert werden – witterungsunabhängig und mit geringsten Schall- und Staubemissionen.“

Rekorde gibt es auch in diesem Bereich: In Obergrafendorf wickelt ELK derzeit das größte Holzbauprojekt Österreichs mit 168 Eigentumswohnungen ab. „In den letzten Monaten haben wir aber auch ein Bürogebäude in Horn, einen Wohnbau in Mariazell und Doppelhäuser in Klosterneuburg umgesetzt“, erklärt Scheriau. Auch in Zukunft wird ELK eine Vielzahl an Großprojekten realisieren. Scheriau: „Die Holzbauweise gewinnt auch in diesem Segment immer mehr an Zuspruch.“

Grenzen sind dem Holzbau, so Scheriau, zumindest baulich kaum gesetzt. „Es gibt keine Grenzen, mit dem Holzbau können auch Hochhäuser errichtet werden. Der Holzbau lässt sich bei Großprojekten problemlos einsetzen und bringt auch viele Vorteile mit. Die einzige Limitierung sind die neun unterschiedlichen Bauordnungen mit unterschiedlichen Anforderungen an das Bausystem. Diese entscheiden, wie viele Geschoße man bauen darf. Hier ist die Politik bezüglich Harmonisierung gefordert.“