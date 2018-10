NÖN: Im November startet an der Donau-Uni Krems der Lehrgang „Mehrgeschoßiger Holzhybridbau“. Was wird dabei vermittelt?

Wolfgang Stumpf: Neben dem klassischen Holzbau kommt in der modernen Bauweise immer öfter die Kombination verschiedener Bauweisen und Materialien zum Einsatz. Dafür ist jedoch spezielles Know-how notwendig, das im Studiengang gelehrt wird. Neben wissenschaftlichen Inputs besuchen wir Baustellen, Firmen und Fertigungshallen. Der Lehrgang bewegt sich an der Wirtschaft, nahe an den Teilnehmern und nahe an den Innovationen.

Wolfgang Stumpf ist Forscher, Planer, Vortragender und aktuell Leiter des neuen Lehrgangs „Mehrgeschoßiger Holzhybridbau“. | zVg

An wen richtet sich der Lehrgang?

Vor allem an jene, die schon im Arbeitsalltag stehen und sich weiterbilden möchten. Die Inhalte sind von Praktikern für Praktiker entwickelt. Wir haben Bauprojekte in Österreich und international, die nach diesem Wissen verlangen. Wir haben Experten, die über dieses Know-how verfügen. Der Markt ist groß und er wächst, weshalb wir mehr Experten brauchen.

Auf Basis welcher Überlegungen ist dieser Lehrgang überhaupt entstanden?

Aktuell findet ein starker Aufschwung im Holzbau statt. Holzbau hat seinen Stellenwert nicht nur gefestigt, er ist stärker geworden und hat sich weiterentwickelt.

Inwiefern hat sich der Holzbau weiterentwickelt?

Die Technik und die Anwendungsmöglichkeiten haben sich erweitert, denn erstmals kann man auch mit Holzbauweise in die Höhe gehen. Nämlich dann, wenn Holz mit anderen Baustoffen kombiniert wird – eben Holzhybridbau. Das größte Holzhochhaus dieser Art der Welt entsteht aktuell in Wien und wird im April 2019 fertiggestellt. Doch für diese Art von Bauen ist mehr (technisches) Wissen notwendig, als es bisher im traditionellen Holzbau erforderlich war. Dafür mussten zunächst einige technische Details entwickelt werden.

Holzhybridbau bedeutet die Kombination von Holz mit anderen Baustoffen. Warum ist das überhaupt erforderlich?

Es geht darum, das Beste aus den Baustoffen zu holen und sie zielgerecht einzusetzen. Holz wird mit Stahl, mit Glas, mit Beton kombiniert. Das sind neue Anwendungsmöglichkeiten, die nach wissenschaftlichen Methoden und experimenteller Forschung entwickelt und überprüft wurden. Innovationen ergänzen den traditionellen Holzbau, bringen ihn weiter. Holzhybridbau ist eine in der Praxis bewährte Bauweise mit großem Potenzial.

Und das gewährleistet mehrgeschoßigen Holzbau?

Genau. Holzhybridbau ermöglicht, in Kombination von Baustoffen mehrgeschoßig in die Höhe bauen zu können – inklusive eines Holz-Schwerpunktes. Zum Beispiel können hinsichtlich Brandschutzanforderung, Statik und Sicherheit die Fluchtstiege, Teile des Tragsystems etc. aus Stahlbeton gebaut, aber Konstruktionen für Decken, Fassaden etc. in Holzbauweise vorgefertigt werden. Und das in sehr kurzer Bauzeit.

Wie funktioniert das mehrgeschoßige System?

Mehrgeschoßig bedeutet, dass es eine vertikale Holzhybridkonstruktion hat. Das kann eine Stahlkonstruktion mit einer Holzfassade sein. Oder Glasfassade an einer Holzkonstruktion. Etwas, was sich in der Vertikalen wiederholt. Diese Dinge werden vorgefertigt und multipliziert. Indem es sich stapelt und wiederholt, beginnen die Vorteile zu wirken.

Wie nachhaltig ist Holzhybridbau?

Effizient im Planungsablauf, energieeffizient im Bau – wenn er schadfrei vorgefertigt wird. Nachhaltig ist er, da Holz ein Baustoff aus der Region und ein CO-Speicher ist, den man Jahrzehnte später weiterverwenden kann. Zum Beispiel können aus der Holzkonstruktion Spanplatten gemacht werden – dadurch hat Holz ein second life. Erst danach verheizt man es – third life.

Was sind weitere Vorteile eines Holzhybridbaus?

Der Hauptvorteil ist die kurze Bauzeit, die gefordert wird. Die Basis dafür ist die Vorfertigung in der sauberen, wetter geschützten Werkhalle. Im Anschluss werden die fertigen Bauteile auf die Baustelle gebracht, wo es in kürzester Zeit zusammengestellt wird. Innerhalb von acht Stunden ist das Geschoß wetterdicht. Auf diesen Vorteil ist die Bauweise ausgelegt. Das bringt die traditionelle Bauweise nicht hin. Das spart Kosten und erhöht die Qualität vor Ort. Aber es ist ein sehr genaues Bauen erforderlich. Im Millimeter-Bereich. Da sind präzise Planung, Bauablauf, Logistik gefordert, darauf müssen sich alle Beteiligten bereits im Vorfeld einstellen.

Bei so einer modernen Bauweise liegt es nahe, dass Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt ...

Eine entscheidende! Das BIM (Building Information Modeling) ist ein Gebäudeinformationsmodell, mit dem man nicht nur ein 3D-Modell des Gebäudes, sondern eine Informationsdatenbank hat, auf die alle Beteiligten zugreifen können. Zimmerer, Architekt, Baumanager, Gebäudetechniker – sie alle lesen und bearbeiten die Daten, wodurch jeder Beteiligte weiß, wann welcher Baustoff wo mit welcher Eigenschaft verbaut wird. Das BIM ist demnach die Übersetzung, von der Bautradition in die digitale Welt – das wird nicht bei jedem in der Branche positiv angenommen, aber es ist ein notwendiger Schritt, der in den nächsten Jahren sehr schnell gegangen wird.

Auch klimaaktiv, der österreichische Energie- und ökologische Gebäudestandard ist ein Teil des Studiums.

Als quasi positiver Nebeneffekt des Ganzen können sich die Teilnehmer am Ende des Lehrganges als klimaaktiv-Kompetenzpartner listen lassen. Das Wissen, das man dazu benötigt, ist im Kurs integriert. Klimaaktiv ist ein guter Schritt in die Richtung Energieeffizienz. Auch wenn es ambitioniert ist, technisch ist noch weit mehr möglich. Die in der Bauordnung vorgeschriebenen Grenzwerte können bei kluger Planung ohne Mehrkosten noch deutlich unterschritten werden. Dazu benötigt es jedoch ambitionierter Planer, Ausführender, Bauherren, Behörden. Der Lehrgang bietet den Teilnehmern das Rüstzeug zur Umsetzung zukunftsfähiger Lösungen.