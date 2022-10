Wenn die Arbeit im Wohnzimmer einzieht

Werbung

Homeoffice hat sich spätestens seit Beginn der Coronapandemie in (Nieder)Österreichs Haushalten eingenistet. Doch wie arbeitet es sich daheim am besten?

Letztendlich war es so, dass uns die Notwendigkeit des Homeoffice mitten in unseren aktuellen Wohnsituationen erwischte. Wer ein Haus neu plant, der hat es leichter als jene, die ihre Arbeit in ihrem bestehenden Daheim integrieren müssen. Bereits in der Planungsphase sollte ein Homeoffice mitgedacht werden.

Auch ein schlichter (farbiger) Vorhang eignet sich als Raumtrenner zwischen Schlafen und Arbeiten. Foto: Ikea

Der ideale Arbeitsplatz sollte räumlich von anderen Bereichen des Hauses getrennt sein. Offene Räume besonders im Küchen-, Ess- und Wohnbereich sorgen zwar für eine wohnliche Atmosphäre, sind aber für das Arbeiten nicht förderlich – vor allem, wenn sich noch andere Personen darin aufhalten. Daher sollten bereits bei der Raumplanung auch geschlossene Räume berücksichtigt werden.

Räume wie Kinder-, Schlaf- oder Wohnzimmer, also beheizte Räume mit einem erhöhten Ruhebedürfnis, sollten akustisch voneinander und vor allem vom Arbeitsbereich getrennt werden. Mit Innendämmungen funktioniert das auch im Nachhinein. Trittschalldämmung am Boden ist ebenso empfehlenswert.

Räume akustisch oder auch optisch trennen

Wer wenig Platz hat, könnte ein Zimmer für mehrere Zwecke nutzen. Hier bietet sich das Gästezimmer an. Die meiste Zeit des Jahres bleibt es leer und eignet sich deshalb hervorragend als Arbeitszimmer.

Auch Mauervorsprünge und Raumteiler wie Regale, Pflanzen etc. können aus einem Raum zwei machen. Durch die optische Trennung erfolgt zugleich physisch eine Abgrenzung zwischen Wohn- und Arbeitsbereich, aber auch im Kopf. Wandschreibtische und verschließbare Regale lassen das Büro mit wenigen Handgriffen verschwinden und sorgen dadurch für Ordnung. Eine Möglichkeit ist auch, das Büro mittels Dachboden- oder Kellerausbau zu verwirklichen.

Licht, Luft und Lärm im Heimbüro

Im Idealfall steht der Schreibtisch nahe an Fenstern oder Balkon- bzw. Terrassentüren, dabei sollte auch der Sonnenschutz mitbedacht werden. Für eine gute Versorgung mit Tageslicht den Tsch am besten seitlich zum Fenster aufstellen. So lassen sich Lichtreflexionen vermeiden, und die Augen werden geschont. Künstliches Licht muss für die Arbeit passen. Warmweißes Licht ist gut, da dies dem natürlichen Licht am ähnlichsten ist. Perfekt ausgestattet ist man zusätzlich mit einer Schreibtischlampe.

Auch ein Schularbeitsplatz will gut geplant sein. Foto: Ikea

Bei den Möbeln empfiehlt es sich, in einen ergonomischen Bürostuhl zu investieren, der individuell bei der Sitzposition anpassbar ist. Beim Schreibtisch gilt: Die Tischplatte sollte ausreichend Platz bieten und mindesten 60 Zentimeter tief sein.

Wer beim Neubau ein Arbeitszimmer einplant, sollte auf eine passende Innentür achten. Je schwerer das Material, umso besser der Schallschutz. Im Homeoffice wahrt die schalldämmende Tür die Vertraulichkeit.

Damit im Homeoffice effizient und sicher gearbeitet werden kann, sollten alle elektronischen Geräte fachgerecht angeschlossen werden, um störenden Kabelsalat und den Einsatz von Mehrfachsteckdosen zu vermeiden.

Ein Netzwerk für die Elektroinstallationen

Die ideale Grundlage für das hausinterne Netzwerk ist die Verlegung von Elektroinstallationsrohren mit integrierter Datenleitung. Weitere Kabel, Steckdosen oder Kommunikationsanschlüsse können darüber jederzeit einfach und flexibel verlegt werden. In bestehenden Gebäuden kann die Elektroinstallation mittels Überputz-Steckdosenleisten oder Tischanbausteckdosen nachträglich erweitert werden.

Im Homeoffice ist eine ausreichende Anzahl an Steckdosen in der richtigen Art entscheidend: Mit speziellen USB-Steckdosen lassen sich beispielsweise Smartphone, Tablet oder Fotokamera schnell und einfach wieder aufladen. Und auch Laptops oder Beamer können über extra VGA-Steckdosen unkompliziert angeschlossen werden.

Was von der Steuer abgesetzt werden kann

Kosten von bis zu 300 Euro können pro Jahr für ergonomisch geeignetes Mobiliar (z. B. Drehstuhl, Schreibtisch oder Beleuchtung) über die Arbeitnehmerveranlagung abgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Arbeitnehmer mindestens 26 Tage im Jahr im Homeoffice arbeiten und es eine Homeoffice-Vereinbarung mit dem Arbeitgeber gibt. Die Regelungen sind vorerst bis zum Jahr 2023 befristet. Die Summe der Zahlungen beträgt maximal 3 Euro pro Tag für höchstens 100 Homeoffice-Tage – nicht versteuert.

Zum Beispiel: Die steuerfreie Zuwendung einer Arbeitgeberin oder eines Arbeitgebers beträgt für 100 Tage Homeoffice im Jahr 1 Euro pro Tag, also 100 Euro im Jahr. Die Differenz auf die maximal unversteuerten 300 Euro, also 200 Euro, kann der Arbeitnehmer als Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen.

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!