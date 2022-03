Hineinschnuppern in die Gebäudetechnik

In der Gebäudetechnik bietet sich ein Berufsfeld mit vielen Möglichkeiten. Optimal also für junge Leute, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Beruf sind. Doch es ist nach wie vor ein offenes Geheimnis, dass dieser Wirtschaftszweig nicht nur bodenständig, sondern auch zukunftsträchtig ist.

„Unter den Pflichtschülern ist dies noch kaum bekannt. Dabei ist die Gebäudetechnik-Branche innovativ, sehr beweglich und hoch interessant. Unsere Motivation ist es, den Jugendlichen diese einzigartige Möglichkeit, einen nachhaltigen Beruf zu ergreifen, näherzubringen“, erläutert Elisabeth Berger, HTL-Abteilungsvorständin Maschinenbau-Anlagentechnik und Gebäudetechnik.

Schon lange kooperiert man an der HTL Mödling im Zuge der Ausbildung mit Firmen. Josef Trummer, Koordinator des Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältelabors, pflegt hier gute Kontakte. So ist es auch den beiden Lehrenden zu verdanken, dass die Gebäudetechnik-Akademie ins Leben gerufen worden ist. „Wir wollen mit der Akademie unsere Schüler mit der Industrie, Planern, Großhändlern und ausführenden Gewerken regelmäßig an einem Tisch zusammenbringen“, informiert Elisabeth Berger.

Bei der Gebäudetechnik-Akademie darf auch schon einmal Werkstätten-Luft geschnuppert werden. Foto: HTL Mödling

HTL-Direktor Hannes Sauerzopf ergänzt: „Wir sind die einzige HTL Niederösterreichs mit einer Gebäudetechnik-Akademie, offen auch für Lehrlinge der Betriebe.“ Und so sind die Suche nach Nachwuchs und ein frühzeitiges Wecken des Interesses an Gebäudetechnik bei Pflichtschülern auch ein wesentlicher Part. Der Zusammenschluss mit den Verantwortlichen von NMS, AHS und Polytechnikum sowie die soziale Öffnung durch starke Praxisorientierung und niederschwelligen Zugang für bildungsbenachteiligte Jugendliche werden groß geschrieben. Auf dem Programm stehen gemeinsam mit den Partnerfirmen Schnuppercamps für 13- bis 15-Jährige aus NMS, AHS und Polytechnikum.

Interesse an Technik wecken

Unterstützung findet das neue Angebot auch seitens der Stadtgemeinde Mödling: „Die Gebäudetechnik-Akademie ist eine weitere großartige Initiative der HTL Mödling, die in einem Berufsfeld mit großen Zukunftschancen eine fundierte Ausbildung anbietet. Die HTL Mödling übernimmt damit eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Wirtschaft und Bildungsstandort Mödling“, zeigt sich Stadtchef Hans Stefan Hintner begeistert.

Neben dem engen Kontakt mit der Stadtgemeinde gibt es diesen auch mit dem Land Niederösterreich, der Wirtschaftskammer NÖ und vielen Kooperationspartnerfirmen im Sinne der Schule und des Gewerkes. Ein erstes Zeichen wird vonseiten des Stadt-Facilitymanager-Abteilungsleiter Alexander Steppan und Umweltreferatsleiterin Anna Kraus gesetzt: Beide sehen großes Potenzial in den zukünftigen Absolventen: „Gerne werden wir ihnen bei Projekten und Diplomarbeiten helfen“, so beide unisono.

An der HTL trifft Theorie auf Praxis. Die jungen Menschen dürfen in den Werkstätten und Labors selbst Hand anlegen. Foto: HTL Mödling

Auch seitens der Installateur-Innung freut man sich auf eine spannende Zusammenarbeit mit der HTL Mödling: Die rasche innovative Entwicklung in der Branche verlange nach bestens ausgebildeten Fachkräften und jungen Menschen, die Interesse an Technik mitbringen. „Wir Installateure sind ein Schlüsselgewerk zur Erreichung der Klimaziele. Auch dazu kann die Haustechnik-Akademie einen wesentlichen Beitrag leisten. Der Lehrling wird hier bereits als Techniker der Zukunft abgeholt, gleichberechtigt mit HTL-Schülern. Das ist ein wichtiger Schulterschluss zwischen Theorie und Praxis“, betont Manfred Denk, Bundesinnungsmeister- und NÖ-Landesinnungsmeister-Stellvertreter der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker.

Mit dem neuen Gebäudetechnik-Programm an der HTL Mödling wird sowohl Jugendlichen ab 14 Jahren in der fünfjährigen Form als auch Erwachsenen im Kolleg eine fundierte Ausbildung geboten. Diese ist Voraussetzung, um bestehende und neue Bauten zukunftsweisend auszustatten. Derzeit besuchen rund 100 Schüler den Lehrgang Gebäudetechnik. Die Veranstaltungen der Gebäudetechnik-Akademie verstehen sich als Vorträge von heimischen Betrieben und haben jeweils einen Workshop inkludiert.

Abschluss mit Zertifikat als Zusatzqualifikation

Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das dann als Zusatzqualifikation unter anderem bei einer Bewerbung verwendet werden kann.

Und was machen Gebäudetechniker eigentlich? Sie sind heute für die Planung und Projektierung von energieeffizienten klimatisierten Gebäuden unerlässlich. Und sie sind nicht nur für die Einhaltung des Raumklimas verantwortlich, sondern tragen ebenso zum ressourcenschonenden Einsatz von Wasser, Wärme, Kälte und elektrischer Energie im Gebäude

bei.