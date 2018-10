Die launigen Züge des Wetters haben seit jeher den Bauern zu schaffen gemacht, auch heuer. Der Sommer zeigte sich von seiner heißen, sehr heißen Seite: Das hat positive Auswirkungen auf die Badesaison, aber negative auf die Landwirtschaft. Meteorologen sprechen davon, dass sich gerade der Klimawandel im Weinviertel bemerkbar macht.

Warum also nicht umdenken und auf Neues setzen, etwa auf den Kiwi-Anbau. Die Idee mag manchen befremdlich erscheinen. Tatsache ist aber, dass die Frucht tatsächlich in Loosdorf (Bezirk Mistelbach) gedeiht – und zwar im Biobeerengarten der Familie Hummel. Ist das eine Folge des Klimawandels?

„Das werde ich in letzter Zeit oft gefragt“, lacht Johannes Hummel. Das Bild trügt aber, denn erstens wächst die glattschalige Mini-Kiwi seit 25 Jahren auf dem Hummel’schen Feld. Schon 1985 haben die Seniorchefs Hannes und Elfi entschieden, die Schweinemast aufzugeben, den Ackerbau weiterzuführen und eine Obstschiene aufzubauen. Die Hummels setzten zuerst auf die Himbeere, danach kam die zwei bis drei Zentimeter kleine, eiförmige, grüne Frucht dazu.

Mini-Kiwi ist keine typische Südfrucht

Und zweitens: „Jeder glaubt, die Kiwi ist eine Südfrucht“, schüttelt Hummel den Kopf. Wenn die Actinidia arguta eine wäre, würde sie die kalten Winter hierzulande nicht aushalten. Actinidia deliciosa ist übrigens das weltweit gehandelte größere Exemplar, das ursprünglich aus dem Süden Chinas kommt.

Die Mini-Kiwi kann frisch oder in verarbeiteter Form genossen werden. | Karin Widhalm

Die Kiwibeere stammt aus Sibirien und der Mongolei. Kein Thema ist ein Wert von minus 25 Grad Celsius auf der Temperaturskala. „Der Winterfrost ist kein Problem, der Spätfrost schon“, erklärt der Juniorchef. Und damit kehrt der Landwirt zum ursprünglichen Thema zurück, zum Klimawandel. Dass sich das Wetter verändert, spürt er nämlich schon.

Ein Schauspiel sei in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten: Die Kiwi-Pflanze bildet ihre Knospen, zum Teil schon Blätter und Blüten, und dann kommt im April oder Mai eine Kälte von minus zwei Grad Celsius.

Die zarten Triebe verbrennen, wenn dann in der Früh die Sonne aufgeht, denn der Auftau-Prozess geht viel zu rasch vonstatten, weil die Strahlen schon so warm sind. Die Hummels sorgen mit Frostberegnung vor: Das Wasser schirmt ab und wirkt sozusagen wie eine Sonnencreme. „Das ist kein 100-prozentiger Schutz, aber wir können schon 60 bis 70 Prozent retten“, berichtet Johannes Hummel.

Trockenheit tut gut, zu viel Sonne nicht

Apropos: Sonnenbrand-Schäden sind heuer bei den Himbeeren aufgetreten. Hummel zeigt die frisch geernteten, manche haben weiße Flecken: Zu heiß ist es an diesen Stellen geworden. Lange Durststrecken wirken sich auf die Größe aus: 2018 hat es weniger als sonst geregnet. Grundsätzlich tut aber das Weinviertel-Klima den roten Früchtchen gut: Die Trockenheit lässt Pilz-Krankheiten kaum zu.

Die Kiwi mag ebenso die Witterung der Region und profitiert auch vom Wind, der die Bestäubung fördert – wenn weibliche und männliche Pflanzen auf demselben Platz wachsen. Die Art ist nämlich zweihäusig.Man muss eben das Strahlengriffelgewächs kennen, damit die Ernte auch Ertrag bringt. Hummels Eltern mussten sich erst herantasten, niemand in Österreich hatte bisher Kiwi-Erfahrungen gesammelt. „Keiner wusste, wie man sie kultiviert“, berichtet ihr Sohn. Dass aber die Möglichkeit in der Weinviertler Heimat besteht, erfuhren Hannes und Elfi Hummel in Deutschland.

Kiwi wird wie eine Weinrebe erzogen

Sie erhielten Stecklinge vom Institut für Obstbau in Weihenstephan bei München und setzten sie auf der einen Hektar großen Fläche aus. Sie wussten nicht, ob das überhaupt von Erfolg gekrönt sein würde. Fünf Jahre mussten sie warten, bis die erste Frucht zu sehen war. „Das war schon ein Risiko“, hat Johannes Hummel Respekt vor dem Mut seiner Eltern.

Die Stöcke stehen heute noch in der Nähe von Loosdorf, angeordnet wie in einem Weingarten. „Man erzieht die Kiwi wie eine Weinrebe“, erklärt der junge Landwirt und „Beerenwirt“. Der Schnitt erfolgt im Winter und die Ernte Mitte September, heuer wegen des strahlenden Wetters sogar früher.

Katharina und Johannes Hummel bei der Himbeerernte. | Biobeerengarten Hummel

Hummels Beerengarten ist ein biologisch geführter Betrieb. „Ich würde nichts verwenden, was ich nicht selbst esse“, betont er. Er verzichtet auf chemische Pflanzenmittel und setzt auf effektive Mikrobakterien: Sie greifen den Bodenlebewesen unter die Arme und unterstützen die Pflanzengesundheit. Und das auf der ganzen Fläche, denn: „Unter der Grasdecke sind auch die Wurzeln der Kiwis betroffen.“

„Das Beste vom Land“ steht im Mittelpunkt des aktuellen Sonderjournals, das diese Woche der NÖN beiliegt.