Ein Siegel für nachhaltiges Bauen

Er zählt im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Gütesiegeln für nachhaltiges Bauen und Sanieren: Der klimaaktiv-Gebäudestandard des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zeichnet besonders klimafreundlich gebaute Objekte aus.

Ziel des Programms „klimaaktiv Bauen und Sanieren“ ist das Erreichen der Klimaneutralität 2040 im Bereich energieeffizienter Neubauten und qualitativ hochwertiger Sanierungen.

Der klimaaktiv-Gebäudestandard wird jenen Bauwerke verliehen, die besonders hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Ökologie sowie professioneller Ausführung entsprechen.

Neubau oder Sanierung? Aber klimaaktiv!

Um klimaaktiv zu sein, muss ein Gebäude aber nicht zwingend neu errichtet werden. Auch für eine entsprechende Sanierung kann das klimaaktiv-Gütesiegel verliehen werden. Der klimaaktiv-Gebäudestandard ist für Wohnbauten und für Dienstleistungsgebäude gedacht. Ziel ist immer, klimafreundliche Neubauten und Sanierungen voranzutreiben.

Der Gebäudestandard gibt daher auch konkrete Hilfestellungen für Immobilienentwicklung, Architektur- und Bauschaffende, Wohnbauträger und Wohnbauförderstellen der Bundesländer. Und für all jene, die ein Haus bauen, sanieren oder nutzen. Doch was muss ein Gebäude erfüllen, um den klimaaktiv-Gebäudestandard zu erhalten? Neben der Energieeffizienz werden auch die Planungs- und Ausführungsqualität, die Qualität der Baustoffe und Konstruktion sowie zentrale Aspekte zu Komfort und Raumluftqualität beurteilt und bewertet.

Energieeffizient – ohne fossile Energieträger

Dabei gilt: Der Einsatz fossiler Energieträger ist ausgeschlossen, im Kriterienkatalog 2020 wurden außerdem die Qualitätsanforderungen an die Energieeffizienz nochmals verschärft. Zudem müssen die eingesetzten Baustoffe und Produkte umweltverträgliche Kriterien erfüllen und es werden Ansprüche an Infrastruktur und umweltverträgliche Mobilität gestellt. Nicht umsonst ist der klimaaktiv-Gebäudestandard das europaweit anspruchsvollste Gütesiegel für nachhaltiges Bauen.

Jeder Entscheidung über ein Gütesiegel zugrunde liegt der klimaaktiv-Kriterienkatalog. Er definiert klare Qualitätskriterien, die ein Gebäude erfüllen muss. In einem 1.000-Punktesystem kann ein Bauwerk eine der drei Qualitätsstufen erreichen: Bronze sind Gebäude, die alle Muss-Kriterien erfüllen. Silber sind jene, die alle Muss-Kriterien erfüllen und mindestens 750 Punkte erreichen, während für Gold mindestens 900 Punkte erreicht werden müssen.

Wer sich für das klimaaktiv-Siegel bewerben will, muss zunächst online eine Gebäudedeklaration ausfüllen. Die Initiative unterstützt Bauherren oder Planer und berät sie.

www.klimaaktiv.at

Das klimaaktive Gebäude I23 in Klosterneuburg ist Objekt des Monats Mai 2022. Foto: Kurt Kuball

ISTA Klosterneuburg

Der Zubau zum ISTA (Institute of Science and Technology Austria) in Klosterneuburg ist das klimaaktiv-Objekt des Monats Mai 2022. Im Gebäude I23, das das Gütesiegel erhalten hat, befinden sich Labors, ein Lehrbereich sowie eine Bibliothek mit Lernzonen. Das Bauwerk punktet durch viel Tageslicht im Innerern, außerdem bietet es einen ganzjährig optimierten Innenraumkomfort. Dazu kommen große Freiraumbereiche und offene Kommunikationszonen. Das Laborgebäude verfügt über höchste technische Standards für weltweite Spitzenforschung bei gleichzeitiger hocheffizienter Energieversorgung – besonders bei der Kältebereitstellung. Insgesamt hat das Gebäude I23 987 von 1.000 klimaaktiv-Punkten erreicht und entspricht damit dem GOLD-Standard. Bauherr war das Land NÖ, die Planung übernahm das Architekturbüro „Maurer und Partner“.

Das geschwungene RWA Headquarter in Korneuburg bietet Arbeitsplätze für 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: Romana Fürnkranz

RWA Headquarter

In Korneuburg steht mit dem RWA Headquarter das Objekt des Monats Mai 2021. Die Zentrale der Raiffeisen Ware Austria befindet sich in dem Gebäude, das mit 922 Punkten den GOLD-Standard erreicht. Die Unternehmenszentrale ist in ein rund 144.000 Quadratmeter großes Campus-Areal eingebettet. Das geschwungene Gebäude ist ein neun-geschossiger Hybridbau aus Beton, Holz und Glas, der Arbeitsplätze für 500 Mitarbeiter bietet. Es gibt Open-Space-Flächen mit Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten sowie moderne Besprechungs- und Team-Arbeitsräume. Ein Sportraum, eine Mehrzweckhalle, ein Outdoor-Sportplatz, Gartenpavillons, Gartenschach und Urban Gardening laden zu Aktivitäten ein. Durch erneuerbare Energie ist das Gebäude fast autark. Der Einsatz von Schadstoffen wurde in der Planung gezielt vermieden.