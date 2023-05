Gold für vorbildliches Bauen: Das sind die schönsten Projekte in NÖ

Vollbild

Für die Projekte der Goldenen Kelle 2023 kann derzeit online abgestimmt werden. Das gemeinschaftliche Wohnprojekt in Waidhofen/Ybbs ist direkt in den Hang gebaut. Hier wohnen zwanzig Erwachsene und 13 Kinder in 12 Wohneinheiten. Der „Turnsaal und Musikverein“ in Kirchberg am Wagram wurde mit einer vorgehängten Fassade aus vorgegrautem Lärchenholz gestaltet. Die Fassade des Case Study House im Tullnerfeld ist aus Lärchenholz, das mit Eisensulfat behandelt wurde. Dadurch entstand eine samtige Oberfläche. Hell und modern, mit rustikalem Charme: Innen sieht man dem Case Study House seine Geschichte gar nicht an. Das Bruchsteinmauerwerk im Erdgeschoß blieb auch bei der Sanierung erhalten. Das Dreihaus in Obermallebarn besteht aus drei aneinandergereihten Häusern mit zusammenhängender Dachlandschaft.

