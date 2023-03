KFV warnt Vorsicht beim Frühjahrsputz!

Aufpassen beim Putzen! Der Männeranteil am Verletzungsgeschehen nahm in den vergangenen Jahren zu: von 18 Prozent im Jahr 2018 auf 26 Prozent im Jahr 2022. Foto: Shutterstock.com / LightField Studios, LightField Studios

M ehr als 24.000 Verletzungen ereigneten sich im Vorjahr österreichweit bei Reinigungsarbeiten im eigenen Haushalt. Beachtet man die Zahlen der letzten fünf Jahre, erkennt man eine steigende Tendenz. Ein nicht zu unterschätzender Anteil der Verletzungen passiert gerade bei einem Frühjahrsputz: In den Monaten März und April verletzen sich durchschnittlich ca. 60 Personen pro Tag so schwer, dass sie eine Krankenhausbehandlung in Anspruch nehmen müssen – so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).