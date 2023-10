Wohnen in der Baumkrone

Von hoch oben gemütlich aus einem Baumhaus in den Garten schauen, intensiv verbunden mit der Natur, und entspannen, das wünschen sich viele Menschen. Dem Vogelgezwitscher lauschen und frei von Alltagsstress einmal richtig abschalten. Ein Baumhaus kann diese Art der Sehnsucht erfüllen.

Richard Polsterer aus Klein-Neusiedl baut solche Sehnsuchtsorte. Auf seiner „Treehouses“-Homepage kann man die unterschiedlichsten „Lufthäuser“ entdecken. Von der mit Ästen gebauten Hobbithütte, die als idealer Rückzugs- und Spielort für Kinder geeignet ist, über eine Jurte-Plattform bis hin zum luxuriösen „Luftschloss“ mit Tonnendach, großen Fenstern und einer Hängebrücke erfüllt der gelernte Tischler fast jeden Baumhauswunsch.

„Schon als Jugendlicher baute ich gerne kleinere Plattformen oder Jagdhochsitze in Bäume, weil mich das Verschmelzen mit dem Blätterdach und die erhöhte Perspektive auf die Welt fasziniert haben“, erklärt der Klein-Neusiedler seine Leidenschaft für diese Art des Holzbaus.

Familienbaumhaus weckte großes Interesse

Die Idee für die professionelle Herstellung kam ihm beim Bau seines ersten Objekts. „Baumhaus 1 konstruierte ich für meine Familie und es erweckte gleich überraschend großes Interesse in meinem Umfeld“, erzählt der Familienvater. Bald tauschte er seine staubige Tischlerei gegen einen Arbeitsplatz unter freiem Himmel und in hohen Baumkronen ein. „Ein Baum sollte einige Bedingungen erfüllen, um seine tragende Rolle als lebendes Fundament spielen zu können“, so Richard Polsterer.

Zuerst muss er einen Brusthöhendurchmesser von mindestens 50 Zentimeter aufweisen. Seine Lebensdauer sollte nicht durch Krankheiten wie Pilz- und Schädlingsbefall oder durch fehlende Kronenteile limitiert sein. Allzu wüchsige junge oder aber überalterte Bäume mit viel Totholz meidet der Tischler ebenfalls, damit seine Kundinnen und Kunden über viele Jahre Freude an ihren Baumhäusern haben.

Baumleichen oder in der Mitte gekappte Stämme kommen ebenfalls nicht infrage. „Zusätzlich überprüfen wir von ,Treehouses‘ vor der endgültigen Auswahl, wie stark der Baum Wind oder Blitzschlägen ausgesetzt war und in welchem Zustand er allgemein ist“, beschreibt der Baumhausbauer sein Vorgehen. Bei Unsicherheiten wird auch ein geschulter Baumpfleger hinzugezogen.

Die geeignetsten Baumarten für Baumhäuser in Österreich sind Eiche, Buche, Ahorn, Lärche, Platane und Linde, da sie wenig krankheitsanfällig, sehr langlebig und mächtig sind. Er hat aber auch schon andere Bäume genutzt. Eine edle Variante baute der Tischler zum Beispiel für einen Kunden, der sich selbst zum 50. Geburtstag mit einem Baumhaus beschenkte. „Eine dicke, groß gewachsene Schwarzkiefer stand für das etwa sieben Meter hoch gelegene Baumhaus zur Verfügung“, er

zählt Polsterer. Der Schwarzkieferstamm war bis in eine Höhe von rund zehn Metern nahezu astrein. Das war für den kreativen Handwerker „die“ Gelegenheit seinen lang gehegten Traum zu verwirklichen und eine um den Stamm führende Wendeltreppe zu realisieren, die direkt durch die Plattform hindurch führt.

Polsterer baut am liebsten mit Lärchenholz

Als Material für seine Baumhäuser bevorzugt er Lärchenkernholz, da dieses langlebig und dank des harzreichen Kerns über viele Jahre witterungsbeständig ist, sofern beim Bau konstruktiver Holzschutz berücksichtigt wurde. Lärchenholz hat ein eher geringes spezifisches Gewicht und belastet den Baum weniger als beispielsweise das „unverwüstbare“, aber viel schwerere und beinharte Robinienholz, welches üblicherweise für Zaunsteher oder Spielplätze verwendet wird.

Polsterer hat bisher über dreißig Baumhäuser gebaut, wobei er sich in letzter Zeit mehr auf die Konstruktion der Baum-Plattformen konzentriert. Die Häuschen selbst werden meist gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden entwickelt.

In einem entlegenen Garten im Alpenvorland baute das „Treehouses“-Team eine Plattform auf einer imposanten Zwillingslinde, sieben Meter über dem Waldboden. „Für die Herstellung der Unterkonstruktion war da Seilklettertechnik gefragt“, erzählt der Outdoor-Tischler. Auf die Plattform stellte er eine maßgeschneiderte Jurte der Jurtenwerkstatt aus Zell an der Pram.

Einige Treehouse-Baumhäuser kann man auch in NÖ entdecken

„Fluch der Karibik“ heißt das Baumhaus, welches Polsterer, neben seinem „Baumhaus 1“ für seinen Sohn in Klein-Neusiedl gebaut hat. In Niederösterreich kann man aber noch weitere kunstvolle „Wohnnester“ aus Polsterers Werkstatt finden: das „Baumhaus Krumbach“, „Lillys Baumhäuschen“ in Hinterbrühl, die „Villa Kunterbunt“ in Perchtoldsdorf oder das „Ebenerdig“ in Gablitz. Viele der Baumhaus-Varianten sind auf der Website zu sehen.

www.treehouses.at