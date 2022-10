Nachhaltiges Bauen für unser Klima

Werbung

Klimafreundliches Bauen und Sanieren ist in der österreichischen Baubranche angekommen – das zeigt der Gebäudereport 2021 deutlich auf. Der Gebäudereport berichtet über jene Bauwerke, die mit dem klimaaktiv-Gütesiegel des Klimaschutzministeriums ausgezeichnet wurden. Gemessen an der Bevölkerungszahl und dem Marktpotenzial ist das Gütesiegel in Europa das erfolgreichste Bewertungssystem für nachhaltige Gebäude.

Allein 2021 wurden österreichweit 232 Gebäude deklariert – eine Steigerung von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von den 232 ausgezeichneten Bauwerken sind 184 Wohn- und 48 Dienstleistungsgebäude. Der Großteil der Wohngebäude waren mit 158 dabei Mehrfamilienhäuser. Seit 2005 wurden insgesamt 1.211 Gebäude nach dem klimaaktiv-Gebäudestandard bewertet.

NÖ auf Platz zwei im Bundesländervergleich

Betrachtet man die klimaaktiv-Gütesiegel im Bundesländervergleich seit 2005, so liegt nur Tirol mit 435 deklarierten Gebäuden vor NÖ (239 Bauwerke). Bei den Dienstleistungsgebäuden hat NÖ mit 36 Prozent aller Bauprojekte in dieser Kategorie die Nase vorne – gefolgt von Wien mit 13 Prozent.

Der Weg zum klimaaktiv-Gütesiegel

Bis ein Gebäude das klimaaktiv-Gütesiegel verliehen bekommt, muss es einige Schritte durchlaufen. Prinzipiell gibt es drei Stufen der Bewertung eines Gebäudes: die Planungsdeklaration in der frühen Phase der Entwurfsplanung, für die eine klimaaktiv-Urkunde verliehen werden kann. Die Fertigstellungsdeklaration nach Fertigstellung des Gebäudes (mit Urkunde und Plakette) sowie die Nutzungsdeklaration nach Fertigstellung. Alle Gebäude werden prinzipiell online unter www.klimaaktiv.baudock.at deklariert. Wer sich registriert, kann die Plattform kostenlos nutzen.

Registrierung: Zunächst muss eine Registrierung auf der Plattform erfolgen. Die Deklaration des Gebäudes erfolgt dann angeleitet Schritt für Schritt.

Projekt anlegen: Zuerst muss eine Gebäudekategorie ausgewählt werden. Sind alle Felder ausgefüllt und die Nachweise hochgeladen, erscheint ein grüner Haken – und ein Abschluss ist möglich.

Abschluss: Sobald alle Eingaben erledigt wurden, wird die Dateneingabe automatisch beendet. Die Unterlagen werden an einen Plausibilitätsprüfer des jeweiligen Bundeslandes weitergeleitet.

Plausibilitätsprüfung: Der Plausibilitätsprüfer überprüft alle Eingaben. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, wird das Projekt freigegeben.

Veröffentlichung: Hat ein Gebäude die klimaaktiv-Auszeichnung erhalten, so wird es veröffentlicht und ist unter www.klimaaktiv-gebaut.at zu finden.

Plakette und Urkunde: Nach der Fertigstellung werden eine Plakette und eine Urkunde ausgestellt.

Das Projekt „Viertel hoch zwei“ verfügt über 28 Wohneinheiten und fügt sich in die Einfamilienhaus-Umgebung ein. Foto: Arthur Krupp

Neue „Viertelhäuser“

In Theresienfeld wurde ein Sozialer Wohnbau mit Bauteilaktivierung errichtet – das Objekt des Monats März 2021. Hier stehen vier Viertelhäuser mit Garten, darüber gibt es zwei Dachgeschosswohnungen. Insgesamt gibt es 28 Wohneinheiten. Errichtet wurde das Projekt „Viertel hoch zwei“ von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp GmbH gemeinsam mit Steinkogler Aigner Architekten. Durch den innovativen Gebäudetyp wird der Flächenverbrauch reduziert, während sich die Bauwerke dennoch gut in die Einfamilienhaus-Nachbarschaft einfügen. Wo sonst eineinhalb Einfamilienhäuser Platz haben, können mit der neuen Typologie sechs hochwertige Wohnungen realisiert werden. Die Gebäudehülle wurde in Passivhausqualität errichtet, die Raumheizung erfolgt mittels Wärmepumpe mit Bauteilaktivierung. Im Winter wird so Strahlungswärme erzeugt, während die Räume im Sommer gekühlt werden können. Mit 859 Punkten erreicht der Neubau den klimaaktiv-SILBER-Standard.

Das „Haus des Lernens“ der GESA in St. Pölten konnte sich alle 1.000 Punkte des klimaaktiv-Standards holen. Foto: Rupert Steiner

„Haus des Lernens“

Schon etwas länger her, aber immer noch ein Vorzeigeprojekt ist das „Haus des Lernens“ der GESA in St. Pölten, das Objekt des Monats April 2019. Das Bauwerk punktet mit reduziertem Energieverbrauch, bauökologischen und -biologischen Materialaspekten sowie einer flexiblen Nutzbarkeit – und konnte sich damit alle 1.000 Punkte für den GOLD-Standard holen. Primärer Konstruktionsbaustoff ist Holz, an den

Außen- und Innenwänden sorgt Lehmputz für ein positives Raumklima. Auch bei weiteren Baustoffen wurde besonders auf Ökologie und Regionalität geachtet. Für den Heiz- und Kühlbedarf sorgt eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die aus dem Grundwasser gespeist wird. Die Energieverteilung erfolgt über Flächenelemente, die an den Innenwänden in den Lehmputz eingearbeitet sind.

Eine kontrollierte Raumlüftung minimiert die Lüftungsverluste.