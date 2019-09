Landesrat Martin Eichtinger überreichte Judith Händler und Christian Eisenbauer für ihren Garten in Baden die 16.000 Plakette von „Natur im Garten“.

„Niederösterreich ist Vorreiter beim ökologischen Garteln. Mit der heutigen Übergabe werden 16.000 Privatgärten in unserem Bundesland nachweislich ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie ohne Torf gepflegt. In Niederösterreich wird Wert auf die Vielfalt der Natur gelegt und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag für den Klima- und Umweltschutz geleistet. Danke an alle, die den ökologischen Gedanken in ihren Gärten so vorbildlich leben“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Seit 20 Jahren werden die „Natur im Garten“ Plaketten in ganz Niederösterreich verliehen. Die „Natur im Garten“ Plakette ist eine Auszeichnung für naturnah gestaltete und gepflegte Gärten.

Wer einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leisten und eine „Natur im Garten“ Plakette in den Händen halten möchte, kann sich jetzt für eine Plakette bewerben. Einfach beim „Natur im Garten“ Telefon + 43 (0)2742/74333 zur Plakettenvergabe anmelden. Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter von „Natur im Garten“ besucht den heimischen Garten und verleiht, nach einer Überprüfung des Gartens, die Gartenplakette.