Schützenswerte Denkmäler: Engagement seit 100 Jahren

Der Tag des Denkmals präsentiert aktuelle Projekte der Denkmalpflege und lenkt die Blicke auch auf vorerst unscheinbare oder unbekannte Denkmäler, die normalerweise gar nicht oder nur eingeschränkt der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Im Rampenlicht stehen dabei traditionelle Handwerkstechniken, die Werte und Qualitäten der unterschiedlichsten Denkmäler, aber auch die Menschen, die dahinterstehen und mit viel Engagement zur Erhaltung des österreichischen Kulturerbes beitragen.

2023 gibt es etwas zu feiern: 100 Jahre Denkmalschutzgesetz, daher stand auch der Tag des Denkmals, dieses Jahr am 24. September, im Zeichen des Jubiläums. „denkmal [er:sie:wir] leben | 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz“ lautete das Motto.

Der Tag des Denkmals wird vom Bundesdenkmalamt koordiniert und findet jährlich am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt. Seit 1998 handelt es sich dabei um den österreichischen Beitrag zur europaweiten Initiative European Heritage Days.

Rund 20 Millionen Menschen bekommen so jährlich im September Zugang zu Kulturstätten, die sonst meist der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Die Europäischen Tage des Kulturerbes wurden von der Europäischen Union und dem Europarat ins Leben gerufen.

Das ehemalige Kloster der Kartäuser in Mauerbach. Foto: Bundesdenkmalamt IWZB Kartause Mauerbach

Ziel ist es unter anderem, Interesse am kulturellen Erbe Europas zu wecken, aber auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken und die Toleranz für andere Kulturen zu stärken. 50 Länder, von Albanien bis die Ukraine, machen jährlich im September und Oktober bei den Heritage Days mit.

In Niederösterreich nahmen dieses Jahr 6.200 Besucher an den 35 Programmpunkten teil. Die frisch fertiggestellte Renovierung der Wehrkirche Weißenkirchen plus neues Beleuchtungskonzept konnte genauso betrachtet werden wie die Hammerschmiede Pehn in Aggsbach-Dorf, die nach umfangreicher Renovierung auch wieder eine funktionierende Schmiede ist.

Besucher in Mautern an der Donau konnten an archäologischen Führungen über das Gelände des Kastells Favianis teilnehmen oder Stadtspaziergänge zu Sakralbauten in Mautern unternehmen. Gleich fünf Programmpunkte fanden in Baden statt, so konnte man unter anderem das Beethovenhaus Baden besuchen, das vom Wohnhaus zum Museum wurde.

Nächstes Jahr wird der Tag des Denkmals am Sonntag, den 29. September , stattfinden.