Land NÖ will Photovoltaik-Anlagen weiter ausbauen

In Niederösterreich setzt man schon viele Jahre auf erneuerbare Energien. Am heutigen Tag der Sonne wurde das noch einmal besonders hervorgehoben. „Wir sehen gerade so deutlich wie nie zuvor, wie wichtig eine unabhängige, saubere Energieversorgung ist.

Die Nutzung der Sonnenenergie ist dabei ein wichtiger Faktor und wir sind auf einem guten Weg: Bereits seit 2015 erzeugen wir 100 Prozent des übers Jahr verbrauchten Stroms erneuerbar und allein im letzten Jahr konnte die Stromproduktion aus Photovoltaik um mehr als ein Viertel gesteigert werden. Doch um unsere Klimaziele zu erreichen und Versorgungssicherheit für Europa zu gewährleisten, müssen wir weiter dranbleiben“, heißt es von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in einer Aussendung.

Erleichterungen bei Errichtung von PV-Anlagen

Künftig soll es zudem leichter werden, eine Photovoltaik-Anlage zu errichten. Demnach werden PV-Anlagen bis zu einer Modulspitzenleistung von 1 Megawatt – statt bisher 200 kW – genehmigungsfrei gestellt. Aktuell gib es in Niederösterreich 58.092 PV-Anlagen, die gemeinsam Strom für beinahe 190.000 Haushalte erzeugen. Bis 2030 sollen es mehr als 570.000 Haushalte werden.

Bei der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) sieht man sich bereits einer erhöhten Nachfrage an PV-Anlagen gegenüber. „Wir haben so viele Anfragen wie noch nie. Das ist gut, denn jede zusätzliche Anlage macht uns unabhängiger und ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem bemerken wir, dass Menschen, die ihren eigenen Strom produzieren, oft auch einen bewussteren Umgang mit der wertvollen Ressource haben“, sagt eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger.