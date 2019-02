Befragt wurden jeweils 800 Personen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Wien präsentiert.

Eine Reinigungshilfe leisten sich mit sieben Prozent die wenigsten Österreicher. Rund ein Drittel der Befragten kann diese nicht bezahlen, knapp die Hälfte will es aus Prinzip nicht. Die Gründe sind vielfältig: Schutz der Privatsphäre oder zusätzlicher Stress wegen des Aufräumens. Manche finden, dass sie selbst am besten sauber machen, entspannen sich oder haben Spaß dabei.

Für 60 Prozent der Österreicher sind Wäschewaschen und Aufräumen die Lieblings-Haushaltstätigkeiten. Bügeln und Fensterputzen zählen zu den unbeliebtesten Haushaltstätigkeiten.