Gartentipps für den Frühling

Im Frühling erwacht der ganze Garten. Die Sonne scheint wieder länger und der Boden taut schon auf. Jetzt ist die Zeit, um den Grundstein für eine reiche Ernte, leuchtende Blüten, einen angenehm weichen Rasen und gesunde Pflanzen zu legen.

Anfang März bis Mitte April

Im Gemüsegarten kann man jetzt Gemüsereste vom Vorjahr aus den Beeten räumen und das letzte Wintergemüse ernten. Die Pflanzenreste kommen auf den Kompost oder werden klein geschnitten direkt auf das Beet gestreut. Dort verrotten sie langsam und entwickeln sich zu wertvollem Humus. Kranke Pflanzenteile kommen in die Mülltonne. Nun wird die Erde in den Beeten mit einer Grabgabel oder einer Pendelhacke vorsichtig gelockert. Nicht umgraben, denn das bringt die Bodenschichten durcheinander und tötet viele kleine Lebewesen im Boden. Anschließend Kompost auf den Beeten verteilen (circa 5 bis 7 Liter pro m²). Den Kompost nur oberflächlich einrechen, niemals untergraben! Hochbeet mit Kompost und frischer Erde auffüllen.

Wichtig: Achtung auf Igel oder Erdkröten, die noch im Komposthaufen schlafen!

Zwiebeln und Knollen der Sommerblumen von April bis Mai einsetzen. Foto: Shutterstock.com/parasolia

Die erste Aussaat und Jungpflanzen wachsen schneller, wenn sie mit einem Garten-Vlies abgedeckt werden. Im Glashaus startet die Vorzucht von Jungpflanzen wie Paradeisern, Paprika, Chili, Physalis, Melanzani, Lauch, Sellerie, Brokkoli, Kohl, Karfiol, Kohlsprossen, Grünkohl und Kraut schon Mitte März. Wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, können Ende März schon einige robuste Frühgemüse wie Erbsen, Spinat, frühe Kopfsalate, Schnitt- und Pflücksalate oder Frühlingszwiebeln gesät werden.

Im Obstgarten sollte man Fruchtmumien (alte Obstreste) von den Bäumen entfernen und auf keinen Fall auf den Kompost werfen! Fruchtmumien sind potenzielle Träger von Krankheitserregern und ein Nährboden für Pilzinfektionen. Besonders Marillen sind hier gefährdet.

Leimringe, die im Herbst aufgebracht wurden, muss man im Frühling kontrollieren, damit diese nicht die Bäume einschneiden. Welke und abgestorbene Teile von Stauden und mehrjährigen Pflanzen sowie halbabgebrochene Äste kann man nun ebenfalls entfernen und schneiden. Abgetragene Ruten von Himbeeren und Brombeeren sollten bodennah geschnitten werden. Um Austriebskrankheiten und Pilzinfektionen vorzubeugen, kann man Obstbäume mehrmals mit verdünntem Schachtelhalmextrakt besprühen.

Wichtig: Zum Schutz der Vogelbrutzeit sollte im Garten vom 1. März bis zum 30. September kein radikaler Gehölzschnitt vorgenommen werden.

Steinobst (Marille, Kirsche, Zwetschke) wird immer erst nach der Ernte, im Spätsommer, geschnitten. Mitte bis Ende März ist eine gute Setzzeit für wurzelnackte Beerensträucher und Obstbäume. Pflanzen im Topf können auch von März bis Mitte Mai gesetzt werden.

Im Ziergarten kann man im März die sommerblühenden Blütengehölze auslichten. Hibiskus, Schmetterlingsflieder und Strauchrose danken es dem Gärtner mit einer Blütenpracht im Sommer. Frischer Kompost tut den Stauden ebenfalls gut.

Lässt man über den Winter Lavendel-Blütenstände stehen, schützen diese die Pflanze vor Frostschäden. Im Frühling schneidet man die Blütenstände weg. Der Lavendel belohnt es mit üppigen neuen Blüten im Sommer.

Der Rasen kann Ende März/ Anfang April mit einem Eisen- oder Vertikutierrechen aufgebrochen werden. Damit löst man winterliche Verfilzungen, der Rasen bekommt Luft und treibt frisch an. Anschließend streut man Kompost, Quarzsand und Samen auf weniger bewachsene Stellen. Die erste Mahd wird empfohlen, wenn der Rasen neu ausgetrieben hat und die Halme doppelt so hoch sind wie später gewünscht. Zu frühes Mähen bringt Frostschäden oder einen Sonnenbrand für den Rasen. Für eine schöne Grünfläche sollte nicht zu kurz gemäht werden. Bei einem wöchentlichen Schnitt bleiben die Grashalme circa 3 bis 4 Zentimeter lang. So ist der Rasen stark genug, um kein Unkraut aufkommen zu lassen.

Mitte April bis Anfang Mai

Im Gemüsegarten ist es nun Zeit für die erste Ernte von Radieschen und Salat. Spinat und Asia-Gemüse liefern frische Vitamine aus dem eigenen Garten. Folgendes Gemüse darf nun ins Freie: Mangold, rote Rüben, Brokkoli, Rot- und Weißkraut, Kohlsprossen, Lauch, Kohl, Grünkohl, weitere Sätze Salat und Radieschen, Karotten. Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Schnittknoblauch und Dille.

Anfang Mai kommen die Kartoffelknollen in den Garten. Um die Feuchtigkeit im Boden zu halten, bringt man eine Mulchdecke rund um die Gemüsepflanzen aus. Diese unterdrückt auch Unkraut. Das beste Mulchmaterial ist Miscanthus (Mulch aus Süßgräsern). Es versauert den Boden nicht und ernährt die Bodenlebewesen.

Wichtig: Keinen Rindenmulch im Gemüsebeet verwenden! Er entzieht dem Boden Stickstoff und gibt Gerbstoffe ab.

Ab Mitte April kann man im Gewächshaus Melonen, Zucchini, Kürbis, Gurken und andere Kürbisgewächse für das Gemüsebeet vorziehen.

Im Obstgarten können Ende April/Anfang Mai neue Erdbeerpflanzen gesetzt werden. Besondere Freude machen Mehrfachträger, diese bringen nicht nur im Juni, sondern auch im Herbst noch die köstlichen roten Früchte.

Im Ziergarten können jetzt Dahlien gepflanzt werden. Zu Beginn deckt man diese Korbblütler mit einem Vlies ab, damit ihnen späte Nachtfröste nichts anhaben können.

Rund um Rosen und Stauden großzügig mulchen. Mulch unterdrückt das Unkraut und beschützt den Boden. Bitte auch hier keinen Rindenmulch, sondern Miscanthus oder getrocknete Pflanzenreste verwenden. Dahlien, Gladiolen, Sommernarzissen, Freesien, Lilien, Zierlauch, Löwenmäulchen und Begonien bringen eine bunte Vielfalt in das eigene Grün. Sie kommen alle zwischen Ende März und Ende April als Zwiebeln und Knollen unter die Erde.

Pflanzenschutz ganz biologisch

Kohlgemüsepflanzen deckt man mit feinmaschigem Insektennetz ab. Das schützt vor Erdflöhen, Kohltriebrüssler, weißen Fliegen, Rapsglanzkäfer und Kohlweißlingen. Nematoden (Fadenwürmer) helfen gegen den gefräßigen Dickmaulrüssler. Seine Larven fressen die Wurzeln, der Käfer knabbert halbmondförmige Buchten in die Blätter von Zierstauden und Gemüse. Nützlinge wie Florfliegen und Marienkäfer fressen Blattläuse, weiße Fliegen und andere Insekten. Nacktschnecken sollte man regelmäßig einsammeln.

Quelle: bio-garten.at