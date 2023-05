Bungalow mit Sixties Feeling im Tullnerfeld

Ein Bungalow mit großer Terrasse, eingebettet in einen Garten mit altem Baumbestand. Nicht umsonst erinnert das Haus im Tullnerfeld, das bereits in den 1960er Jahren von Architekt Otto Gruber geplant wurde, an die amerikanischen „Case Study Houses“.

„Der Innenraum wirkt, als müsste man nur eine Gitarre hineinhängen und könnte das Haus als Johnny-Cash-Villa verkaufen.“

Architekt Andreas Etzelstorfer

„Der Name wurde im Laufe des Projektes geboren, weil das Gebäude weit ausgestreckt ist und auch die großen Vordächer in Verbindung mit Stein stark an die amerikanische Architektur der 60er Jahre erinnern“, erklärt Architekt Andreas Etzelstorfer von „Backraum Architektur“, der die Modernisierung des Hauses geplant hat. Und: „Es wirkt auch im Innenraum so, als könnte man das Haus als Johnny-Cash-Villa verkaufen, wenn man eine Gitarre hineinhängt.“

Das Besondere an dem Projekt sei vor allem aber auch, dass das Haus ein Bestandsobjekt aus den 60er Jahren ist, das man nach der Sanierung nicht mehr als solches wahrnimmt. „Wir haben das gesamte Sockelgeschoss inklusive Steinkamin sichtbar gelassen. Das war bautechnisch eine Herausforderung“, so Etzelstorfer.

Er schwärmt auch von jenem Architekten, der das Gebäude in den 60er Jahren geplant hatte: „Man sieht hier einfach, dass man bei guter Planung auch noch 40, 50 oder 60 Jahre später auf dem Bestand aufbauen kann. Im Normalfall ist das schwierig, wohl auch deswegen, weil der Bestand in Österreich leider meistens nicht vernünftig geplant war.“ Auch bautechnisch sei das Objekt ein Vorzeigeprojekt seiner Zeit. So habe es bereits erste Vorzeichen von Wärmedämmung gegeben, am Dach seien etwa zwei Zentimeter eines Vorgängers von Styropor verarbeitet gewesen.

Entstanden ist nun ein Haus, das nicht nur aufgrund der Sanierung ein Vorzeigeobjekt in Sachen Nachhaltigkeit ist. „Ich denke, es ist in Zukunft immer wichtiger, nicht abzureißen und etwas Neues hinzubauen, sondern den Bestand zu sanieren“, meint Etzelstorfer. Auch wenn ein Teil des Hauses nicht zu retten gewesen war, habe man versucht, so viel des Bestandes wie möglich zu retten.

Nachhaltig ist auch der verwendete Baustoff: Holz. Neu- und Zubau sind ein kompletter Holzbau, teilweise in Holz massiv, teilweise als Holzriegelbau errichtet. Ebenso die Wärmedämmung, die aus einem Holzweichfaserdämmstoff besteht. Eine weitere Besonderheit ist die Fassade: Mit Eisensulfat behandelte Lärche gibt dem Haus ein samtiges Erscheinungsbild, das bräunlich, grünlich und gräulich schimmert.

Auch im Innenraum, der mit viel Liebe zum Detail und Eigenleistung durch den Bauherren gestaltet wurde, wurde viel Holz verwendet. Besonders deutlich wird das im Eingangs- und Garderobenbereich mit dem sanierten Mauerwerk, dem Oberlicht und der in die Wand eingelassenen Regalnische beim Stiegenaufgang. Dazu ein beheizbarer Sicht-Estrichboden, der in seiner Textur an Terrazzo erinnert.