Do it yourself: Eine Handwerkstadt (nicht nur) für Handwerker

Werbung

Am Anfang war der Platz! Räume, die 2014 bei der Mödlinger Firma Südbahn Schleussner zur Verfügung standen und die deren Besitzer Michael Haßlinger einer sinnvollen und der Gesellschaft zugute kommenden Verwendung zuführen wollte. Und dann waren da noch Werkzeuge. Beides in Kombination wurde nach einer zündenden Idee bald zu einer Holzwerkstatt auf 32 Quadratmetern, mit Werkbänken ausgerüstet und jedem offenstehend.

Mit einem Aktionstag 2015 gesellten sich einige Mitstreiter dazu. Man weitete das Angebot aus und ergänzte bald um eine 50 Quadratmeter große Radwerkstatt. Dem Thema Digitalfertigung trug man mit der Anschaffung eines 3D-Druckers Rechnung.

2018 zog die Initiative in ein neues Gebäude (Haßlinger Straße 3) und formierte sich als Förderverein. Auf 250 Quadratmetern stehen inzwischen eine Elektronik-, eine Kunststoffwerkstatt, ein 3D-Drucker, ein Laser- und ein Folien-Cutter sowie eine CNC-Fräse zur Verfügung. Dazu gibt es noch einen multifunktionalen Raum, der für Meetings ebenso geeignet ist wie für Textilworkshops. Der Gerätepark wurde zum Teil von Südbahn Schleussner gekauft, zum Teil aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen rekrutiert.

Mitglieder, Hosts und Experten

Der Verein zählt derzeit 78Mitglieder, „momentan im Zahlenverhältnis 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen, aber das soll geändert werden“, erzählt Obmann Georg Schibranji, der selbst Elektroniker ist und an der HTL unterrichtet, „wir wollen mehr Frauen ansprechen.“

Genutzt kann diese innovative Einrichtung von jedem werden (unter 16 Jahren mit Begleitung), er muss sich nur auf der Homepage als Nutzer registrieren, dieser Vorgang ist kostenfrei. Will man hier arbeiten, bezahlt man 10 Euro pro Tag. „Zu den Öffnungszeiten ist immer jemand von uns da“, erklärt Schibranji, „es gibt Hosts, die aufsperren, und sogenannte Experten, die Dinge erklären und mit Rat und Tat zur Seite stehen, mit denen macht man sich dann jeweils einen Termin aus.“

Schibranji ist Experte in Sachen 3D und Elektronik, Bernd Mayr für Fahrräder und Günter Weber für Holzarbeiten. Egal, ob man etwas fertigen, reparieren oder etwas Neues versuchen will, in der Hand.Werk.Stadt ist es möglich. „Das hier ist ein Ort, wo man einfach auch etwas ausprobieren kann. Kürzlich haben sich zwei Damen selber Hüte geschneidert“, erzählt Schibranji, „für die komplexen technischen Geräte bedarf es einer Einschulung und dazu gibt es auch Sicherheitsunterweisungen.“

Einmal im Monat gibt es einen Reparaturtag. „Die Leute kommen mit elektronischen Geräten, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Hifi- oder Videorekordern und anderem mehr“, erläutert Schribanji, „oft bedarf es nur weniger Handgriffe, und die Dinge funktionieren wieder, da macht man sich dann Termine aus.“

Ein Angebot, das sich großer Beliebtheit erfreut, ist das Repaircafé. Da kommt man einfach vorbei und lässt – während man eine gute Tasse Kaffee genießt – reparieren. Dieses Repaircafé macht Schule und wurde bereits zu einer mobilen Variante entwickelt. „Wir hatten eine Kooperation mit Wiener Neudorf und haben jetzt auch Anfragen aus Perchtoldsdorf“, so der Vereinsobmann, „in Mödling bieten wir das jetzt einmal im Quartal an.“

Eine Zusammenarbeit gibt es auch mit Vereinen, so werden mit Naturfreunden und Alpenverein Fahrradwartungen durchgeführt. Die Hand.Werk.Stadt ist auch beim örtlichen Ferienspiel präsent und engagiert sich sozial. So wurden während der großen Flüchtlingswellen Fahrräder gesammelt, instandgesetzt und an die Migranten vergeben.

„Unser Ziel ist es, Wissen an Interessierte weiterzugeben, Leute beim DIY (Do it yourself) zu unterstützen“, erklärt Schibranji die Vereinsziele, „wir wollen, dass sich unsere Initiative selbst trägt und dies von den Gemeinden auch gefördert wird.“

www.handwerkstadt.org