Baustoff Holz bringt Vorteile für Fertighäuser

Vor ein paar Jahrzehnten war der Wunsch, möglichst energieeffizient und nachhaltig zu bauen, noch etwas für „grüne Spinner“, wie man seinerzeit oft noch recht abwertend Menschen bezeichnete, denen die Umwelt schon damals am Herzen lag. Die große Masse hatte sich noch wenig um derartige „Beiläufigkeiten“ gekümmert.

Heute sieht die Welt ganz anders aus: Energieeffizienz, Ökologie und Nachhaltigkeit sind auch beim Bauen ein Gebot der Stunde – und schon lange keine Sonderwünsche mehr, sondern Vorschrift. Die Fördergelder der Länder beispielsweise fließen nur noch dann, wenn strenge Grenzwerte eingehalten werden.

Die Fertighausbranche hat bereits damals, als das Wort Klimaschutz im Vokabular der meisten Menschen noch gar keinen Platz gefunden hatte, auf Ökologie, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gesetzt, mit außergewöhnlichen Dämmwerten geworben und damit grün angehauchte Baufamilien begeistert. Von dieser Vorreiterrolle profitiert die Branche noch heute: Man ist anderen Bauweisen in diesen Bereichen heute meilenweit voraus.

Ein entscheidendes Argument war immer schon der Baustoff Holz, aber nie war er so wichtig wie heute. Yves Suter, Geschäftsführer des Fertighaus-Pioniers HARTL HAUS, sieht den Baustoff als Geschenk des Himmels. „Wir als Fertighausproduzenten haben den unschlagbaren Vorteil, mit Holz den besten, nachhaltigsten und zukunftsträchtigsten aller Baustoffe verwenden zu können. Langfristig können wir damit große Beiträge zum Klimaschutz leisten“, erklärt er.

„Klima-Experten sind sich einig, dass der Wald als Ökosystem zwar vom Klimawandel mit am stärksten betroffen, aber gleichzeitig auch Teil der Lösung ist. Aktive und generationendenkende Waldbewirtschaftung mit einem gesunden Mix aus Wirtschaftswäldern und Schutzgebieten ist die Zukunft. Es muss unser Ziel sein, die Biomasse Holz so langfristig wie möglich zu nutzen.“

Die Zahlen sprechen Bände

Suter untermauert seine Meinung mit Zahlen und Fakten: Ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2. Holz braucht als Rohstoff kaum Behandlung, um als Baustoff verwendet werden zu können – ganz im Gegenteil zur Ziegelherstellung. Dafür müssen, so Suter, in den Brennöfen bis zu 1.000 Grad Energie zugeführt werden, um vom Rohstoff Ton zum baufertigen Produkt zu gelangen.

„Ein Fertighaus in Holzbauweise hingegen kann in etwa so viel CO2 binden, wie ein Ziegelhaus allein in der Produktion erzeugt“, betont Suter, der noch jede Menge weitere Argumente in der Hinterhand hat. Ein Kubikmeter Holz bindet langfristig eine Tonne Kohlendioxid, Holz ersetzt Baustoffe wie Beton, Ziegel und Stahl, deren Herstellung zwar nach wie vor billig, aber auch enorm CO2-intensiv sei.

Umgerechnet auf ein klassisches, zweigeschoßiges Haus mit etwa 145 Quadratmetern Wohnfläche heißt das alles: Es werden rund 30 Kubikmeter Holz verarbeitet und somit 30 Tonnen Kohlendioxid langfristig gebunden. „Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Treibhausgas-Emission in Österreich pro Kopf bei knapp 10 Tonnen im Jahr liegt, zeigt sich das Potenzial des Holzbaus für den Klimaschutz deutlich“, sagt Suter.

Für ihn ist mit einem Fertighaus in Niedrigenergiebauweise bereits der erste Schritt zum energiebewussten Wohnen getan. „Aber beim Wohnen selbst liegt noch viel mehr Potenzial: Mit intelligenter Haustechnik wie einer Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeicher ließe sich noch weit mehr einsparen.“