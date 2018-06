„Rise & Shine“, das Festival in Falkenstein, lebt jamaikanische Kultur. Soundsysteme stehen statt einer Bühne im Steinbruch und Reggae-Tunes werden live gemischt. Nachhaltigkeit ist an allen Ecken und Enden zu sehen: Holzhütten, Hanfseile, Mülltrennung und vegetarische „Food Corners“ mit Zutaten aus der Region. Das Dorf ist aus biologisch abbaubaren Materialien per Hand aufgebaut – mit einer einzigen Ausnahme.

„Die stinkenden Plastiksanitäranlagen waren für uns voll grausig. Wir dachten uns, da muss es doch eine Alternative geben“, erzählt Veranstalter Niko Bogianzidis. Das war der Beginn des im Mai 2017 gegründeten Start-ups „öKlo“ mit Sitz in Wolkersdorf, Weinviertel.

Kein schlechter Geruch dank der Sägespäne

Das Team griff Konzepte auf, die in Frankreich und Italien bereits existierten und eigentlich in den 1950er-Jahren in Schweden entstanden. Das mobile, ökologische Klo braucht kein Wasser und verwandelt Fäkalien in Kompost. Unterm Klositz steht ein Fass mit Gitter, das die festen von den flüssigen Ausscheidungen trennt. Die Hinterlassenschaften werden in einem 14-tägigen Prozess mit Mikroorganismen und Enzymen in schadstofffreien Kompost verwandelt. Sägespäne ersetzen das Wasser. „Sie verhindern, dass sich die Harnsäure in Ammoniak verwandelt“, führt Firmenchef Bogianzidis aus. Schlechte Gerüche bleiben fern.

öKlo

„Wir sind voll stolz darauf: Wir bauen keine Rohstoffe ab, niemand wird ausgebeutet und alle haben eine Freude damit.“ Und: Kein Tropfen wird verschwendet, denn üblicherweise geht ein Drittel des Trinkwassers „für den Transport des Gaxis“ drauf. „Wasser ist wichtig, wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir gar nichts mehr“, betont Bogianzidis.

Karin Widhalm/NÖN-Sonderjournal-Redaktion