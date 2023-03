Holz – der Evergreen beim Bauen und Wohnen

Vollbild

FB

Wohnprojekt Auenweide in St. Andrä-Wördern in Niederösterreich (aus der Datenbank von www.proholz.at, auf der sich über 350 beispielhafte Holzbauten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und international befinden): Die Niedrigstenergiehäuser wurden als vorgefertigte Holzständerbauten errichtet. Die zweischaligen Sandwich-Holzelemente wurden mit vor Ort eingeblasenem Stroh gedämmt und außen mit einer vertikalen Lärchenschalung in vier Brettbreiten verkleidet.

1 /2