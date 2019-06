Was am Kompost landen darf und was nicht.

Wenn’s stinkt. Unangenehme Gerüche entstehen, wenn etwas mit der Luftversorgung im Kompost nicht stimmt. Das kann passieren, wenn man nur feine Gartenabfälle auf den Kompost wirft, aber keine Strukturmaterialien, wie Baumschnitt usw.

Wenn Paradeiser wachsen. Sollten plötzlich in den Beeten andere Pflanzen sprießen als die gesetzten, kann es sein, dass sich im Kompost zu wenig Hitze gebildet hat und die Samen keimfähig geblieben sind. Einmaliges Umsetzen nach etwa sechs Monaten kann dagegen helfen.

Wenn’s nicht verrottet. Hat man zu viel holzige Materialien auf den Kompost geworfen, oder ist der Kompost zu trocken, kann es sein, dass der Verrottungsprozess nicht in Gang kommt. Je nach Grund, braucht er also Wasser oder einen saftigen Rasenschnitt.

Wenn’s zu gemütlich wird. Wenn in der Umgebung Ratten ein Problem sind, kann man Kompostieren in einem geschlossenen Behälter überlegen (Thermokomposter), da Ratten die lockeren Haufen als Wohnung und Nahrungsquelle nutzen können.

Wenn’s schleimig wird. Schnecken ermöglichen mit der Schleimspur den Mikroorganismen, den ganzen Haufen zu besiedeln. Wen Schnecken beunruhigen, der kann im Spätherbst den Haufen umsetzen, dadurch werden die Gelege zerstört. Wichtig: Auf keinen Fall Schneckenkorn auf den Kompost streuen!, rät Natur im Garten.

Wenn der Wurm drin ist. Kompostwürmer sollte man nicht aus dem Kompost nehmen und in Beete setzen. Und umgekehrt Regenwürmer nicht nach dem Gewitter aus der Wiese in den Kompost geben. Statt dessen: Beide dort lassen, wo sie sind.

Lese-Tipp: NÖ Naturgarten-Ratgeber „Der Komposthaufen“, Natur im Garten.

www.naturimgarten.at