Ab ins Beet! Jungpflanzen richtig setzen

Vorgezogene Pflänzchen von Lieblings-Paradeiser & Co scharren längst in den Startlöchern und wollen endlich ab ins Beet. Damit die Pflänzchen rasch und kräftig (an)wachsen, lohnt es ein paar Grundregeln bei der Pflanzung zu beachten.

Wer sein Gemüse und Obst entsprechend den „Natur im Garten“ Kriterien - frei von chemisch-synthetischen Pestiziden und Düngemitteln sowie Torf - hegt und pflegt, kann sich auf eine gesunde Ernte freuen.

„Berücksichtigen Sie bei der Pflanzenzusammenstellung im Beet die Empfehlungen hinsichtlich Mischkultur und Fruchtfolge.

Mischkultur (die Kombination sich gegenseitig fördernder Pflanzenarten) sowie Fruchtfolge (das Aufeinanderfolgen von Gemüsearten mit unterschiedlichem Nährstoffbedarf, bzw. die Ansaat von Gründüngung je Beet im jährlichen Turnus) fördern kräftiges Wachstum und die Pflanzengesundheit“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Pflanzvorgang im Überblick

• noch wirken die Pflanzen klein, mit zunehmendem Wachstum nimmt der Platzbedarf entsprechend der Pflanzenart und Sorte rasch zu – halten Sie die empfohlenen Pflanzabstände deshalb unbedingt ein

• setzen Sie die Pflanzen abends oder morgens, am besten bei bedecktem Himmel

• Pflanzloch: doppelte Größe des Wurzelballens ausheben, Boden auflockern, je nach Nährstoffbedarf der Pflanze entweder mit reifem Kompost, Brennnesselblättern und Schafwollpellets, oder anderen organischen Düngern aufbessern, mit Wasser füllen und dieses versickern lassen

• Pflanzschilder/Beschriftungen vorbereiten, Etiketten, Transportverschnürungen etc. entfernen

• Pflanze behutsam aus dem Topf holen, Wurzelballen bei Bedarf leicht auflockern (wenn starker Drehwuchs erkennbar ist)

• Pflanze in das Pflanzloch stellen, mit Erdreich befüllen und behutsam andrücken

• Gießrand formen und nochmals kräftig angießen

• Bei Stangenbohnen und anderem rankenden Gemüse, Rankhilfen installieren

• beschädigte Pflanzenteile mit einer sauberen, scharfen Gartenschere entfernen

Wenn Sie Ihr Gemüsesortiment noch erweitern möchten, finden Sie bei unseren „Natur im Garten“ Partnerbetrieben reichlich Auswahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe