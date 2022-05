Ein Baum für meinen Garten

Werbung

Laut „Natur im Garten“ (eine Initiative des Landes Niederösterreich) hieß es früher: „Einen Pfirsich pflanze man für sich selbst, einen Apfelbaum für die Kinder und eine Kastanie für seine Enkel.“ Etwa so lange benötigen diese Bäume, um „erwachsen“ zu werden.

Weiden, Birken und Pappeln können bis zu 100 Jahre alt werden und Buchen sogar mehrere Jahrhunderte. Eichen und Linden sind unter den heimischen Laubbäumen die, die am ältesten werden können. Sie überdauern oft fünf bis sechs Menschengenerationen. Da Bäume lange leben, ist es wichtig, gut zu überlegen, welche Baumart in den Garten passt.

Große Bäume für weite Gärten

Für jede Gartengröße gibt es den geeigneten Baum. Fünf bis zehn Meter hohe Bäume nennt man Kleinbäume. In Großgärten können auch Bäume gesetzt werden, die später eine Wuchshöhe von 12 bis 15 Metern erreichen. Nicht nur die Höhe eines Baumes, auch sein Kronenvolumen spielt eine Rolle bei der Entscheidung.

„Natur im Garten“ hat folgende Faustregel für die Wahl eines Baumes in einer Broschüre festgehalten:

Die Höhe des ausgewachsenen Baumes sollte nicht viel höher als das Haus sein.

Im besten Fall ragt die Baumkrone nicht über die Grundstücksgrenze hinaus.

Bei der Gartengestaltung sollte der Schattenwurf des belaubten Baumes mitberücksichtigt werden, damit nur erwünschte Bereiche beschattet werden.

Zu starken Schattenwurf kann man vermeiden, indem man den Abstand von einer halben endgültigen Wuchshöhe des Baumes zur Grundstücksgrenze einhält.

Für große Gärten eignen sich Bäume mit einer breiten Krone. Der Walnussbaum zählt dazu. Er wird bis zu 30 Meter hoch und kann eine sehr breite, ausladende Krone entwickeln. Auch eine Buche, ein Ahorn, eine Linde, eine Kastanie oder eine Birke passen gut in Parks und Großgärten.

Für mittlere und kleine Gärten ist es noch wichtiger die Endgröße eines Baumes schon vor dessen Pflanzung zu kennen. Der Obstbaum passt, laut „Natur im Garten“, als Viertel-, Halb- oder Hochstamm in jeden Garten. Zwergobst- oder Zierobstarten begeistern außerdem durch ihre Blütenpracht. Aber auch Kleinbäume wie beispielsweise die Zaubernuss oder der Schneeglöckchenbaum werden gerne in Kleingärten gepflanzt.

Das Einpflanzen des Jungbaumes

Je jünger ein Baum gepflanzt wird, um so rascher passt er sich nach der Pflanzung an den neuen Standort an. Je größer der Jungbaum schon ist, desto empfindlicher ist er beim Transport und beim Einsetzen im Garten.

Baumschulen verkaufen Bäume wurzelnackt, mit Erdballen (mB) oder in Containern (Co). Wurzelnackte, das sind von Erde im Wurzelbereich befreite Pflanzen, wurzeln sehr schnell. Nachdem das Laub abgefallen ist, werden sie ausgegraben und bis zur Pflanzung im Schatten in Sand oder Erde eingeschlagen und feucht gehalten. Man bekommt sie nur in der laublosen Ruhezeit. Etwas größere Bäume werden schon balliert angeboten. Mit einem Vlies oder einem

Drahtnetz sind hier die Wurzeln in einen Erdballen eingeschlagen. Containerbäume erhält man mit durchwurzeltem Substrat in einem Topf.

Darum überstehen diese Bäume Transporte und Lagerung am besten. Ihre Feinwurzeln sind gut vor Beschädigung und Austrocknung geschützt. Durch den Container sind diese Bäume aber viel schwerer zu transportieren als die beiden anderen Formen.

Von der Baumschule in den Garten

Wichtig bei jedem Baumkauf ist auch der anschließende Transport. Um Verletzungen am Baumstamm und an den Ästen zu vermeiden, muss man sorgsam mit der Pflanze umgehen. Die Rinde des Jungbaumes ist sehr druckempfindlich, daher sollte man beim Festbinden eine Polsterung anbringen.

Wurzelnackte Gehölze brauchen Schutz vor Wind, Sonne und Frost und sollten möglichst schnell gepflanzt werden.

Dafür muss im Garten ein Pflanzloch gegraben werden. Das Loch sollte mindestens so groß wie der Wurzelballen sein und bei kleinen Bäumen doppelt so breit und tief. Ist die Erde sehr schwer und lehmig, muss noch tiefer gegraben werden. Mit dem Spaten lockert man die Erde im unteren und seitlichen Bereich des Pflanzloches zusätzlich spatentief.

Unverzinkte Drahtnetze schützen vor dem Fraß der Wühlmaus. Großballenpflanzen sollten nicht viel tiefer gegraben werden, als der Wurzelballen hoch ist. Denn der schwere Ballen sinkt sonst mit dem Baum nachträglich ein.

Nach dem Einsetzen sollte der Stamm des jungen Baumes vor starker Sonneneinstrahlung und gegen Frostrisse geschützt werden. „Natur im Garten“ empfiehlt, eine Schilfmatte locker um den Baumstamm zu wickeln. So eine Matte rund um den Stamm bietet auch Schutz gegen Wildverbiss.

Lebensraum für heimische Tiere

Jeder gesetzte Baum ist eine Bereicherung für die Umwelt. Bäume sind wesentliche Naturgartenelemente. Sie sollten in keinem Garten fehlen. Um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten, sollte man aber für seinen Garten bevorzugt heimische Baumarten und Zierbäume wählen. Jeder gepflanzte Baum bietet der heimischen Tierwelt Lebensraum und Nahrung.

Auch als Kühlsystem bringt jeder einzelne Baum eine wichtige Leistung, denn er kann große Mengen Wasser verdunsten. Dabei wird der Umgebung Wärme entzogen. Der Baumschatten im Garten macht die Luft gefühlt um 10 Grad Celsius kühler.

