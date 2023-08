Tigermücken im Garten: Vermehrung rechtzeitig eindämmen

Über den globalen Güterverkehr gelangte die Art auch nach Europa; in Österreich wurde die Asiatische Tigermücke 2022 erstmals in allen Bundesländern nachgewiesen. Der Klimawandel begünstigt die Verbreitung der ehemaligen „Exotin“, abgelegte Eier können den Winter überstehen. Rund um das Haus, am Balkon und im Garten ist es deshalb sinnvoll rechtzeitig bzw. regelmäßig Maßnahmen zu treffen, um der Vermehrung von Stechmücken vorzubeugen.

„Tigermücken sind sogenannte Containerbrüter. Als Brutstätten dienen ihnen kleine Wasserstellen. Die Weibchen sind auch tagsüber auf der Suche nach einer Blutmahlzeit. Ist diese erfolgt, werden die Eier knapp oberhalb kleiner Wasserflächen abgelegt. Erst wenn der Wasserspiegel z.B. aufgrund von Regen steigt und die Eier unter Wasser gelangen, schlüpfen die Larven“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Brutstätten vermeiden