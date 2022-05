Tipps zur Schneckenabwehr

Werbung

Mit den Eisheiligen Mitte Mai übersiedeln nun auch die kälteempfindlichen Gemüsearten in unsere Gemüse- und Hochbeete. Ihre zarten Blättchen sind ein besonderes Festmahl für die Schnecken und benötigen daher ein wachsames Auge und entsprechende Schutzmaßnahmen. Zur Abwehr der gefräßigen Weichtiere ist die Kombination mehrerer ökologischer Methoden am effizientesten. So wird die Nacktschnecke im besten Fall zum Zaungast und kann dem Gemüse höchstens noch beim Wachsen zuschauen.

„Die effektivste Methode ist das Absammeln der Schnecken, die sich tagsüber gerne unter Brettern und Steinen verstecken. Für langfristigen und nachhaltigen Schutz helfen Schneckenzäune und die Schaffung nützlingsfördernder Strukturen“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Top Tipps im Überblick

Schnecken absammeln, Bretter als Fallen auflegen und tagsüber absammeln

Schneckenzäune und Schneckenkragen einsetzen: halten Sie die Barrieren frei von Bewuchs, um „Brückenbildung“ für die Schnecken zu vermeiden

Gefährdete Pflanzen geschützt vorziehen

Pflanzen in der Früh und wurzelnah gießen

Nützlingsfördernde Strukturen schaffen: Laub unter Hecken liegenlassen, Steinhaufen, Totholz und Wilde Ecken beherbergen Helfer wie Tigerschnegel, Igel, Kröten, Laufkäfer, Hundertfüßer, Eidechsen und viele mehr

Laufenten (artgerecht!) halten

biologisches Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Eisen-III-Phosphat anwenden

Der Verzehr von herkömmlichem Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd kann bei Haustieren wie Hunden und Katzen zu schweren Vergiftungserscheinungen mit Muskelkrämpfen und einem empfindlichen Anstieg der Körpertemperatur (Hyperthermie) führen.

Besteht der Verdacht, dass Ihr Haustier Schneckenkorn aufgenommen hat, sollte umgehend der Tierarzt kontaktiert werden. Verzichten Sie deshalb ebenso wie aus ökologischer Sicht auf Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd.