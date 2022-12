Blühende Weihnachten zuhause

Werbung

Für alle diese beliebten Zimmerpflanzen gilt: sie wollen es lieber kühl. Die Temperatur sollte tagsüber nicht mehr als 22° C betragen und in der Nacht unter 20° C liegen.

„Das Alpenveilchen, auch Zyklame genannt, mag es sogar noch kühler. Am besten sind zwischen 12 und 18° C. Dass diese Zimmerpflanzen bei uns Tradition haben, kommt daher, dass es früher Doppelfenster gab. Zwischen den beiden Fenstern war erstens ausreichend Platz für die Pflanzen und zweitens herrschte dort die ideale Temperatur: angenehm kühl und vor Heizungsluft geschützt“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“.

Staunässe mögen die beliebten Blüher ebenfalls nicht. Eine Schicht Blähton am Boden des Topfes schafft hier Abhilfe. So stehen die Pflanzen nicht mit den „Füßen“ im Wasser. Außerdem lässt sich so die Luftfeuchtigkeit in der direkten Umgebung der Pflanze erhöhen. Gießt lieber von unten in den Untersetzer hinein als von oben. Vor allem das Alpenveilchen mag keine Nässe rund um die Knolle, die sonst faulen kann. Zum Gießen sollten Sie möglichst kalkfreies Wasser verwenden. Gießt regelmäßig, aber sparsam und am besten immer dann, wenn die oberste Erdschicht leicht angetrocknet ist. Auch das Besprühen der Pflanze kann gegen die trockene Heizungsluft helfen.

Wieviel Düngung die Zimmerpflanzen benötigen ist lichtabhängig. Generell solltet ihr eher spärlich düngen – am besten mit organischem Flüssigdünger. Zusätzlich stärkt und düngt Komposttee die Pflanzen.

Beim Ritterstern (Amaryllis) auf der Fensterbank ist es ratsam, den Topf alle paar Tage um 180 Grad zu drehen, damit der Blütenstiel sich nicht zu stark zum Licht neigt, sondern gerade emporwächst. Schneidet die verwelkten Blüten mitsamt dem Stiel ab. Gießt und düngt während der Wachstumsphase im darauffolgenden Frühjahr und Sommer regelmäßig, bis dann im August/September wieder die Ruhephase einleitet wird.