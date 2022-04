Essbare Tischdekoration zum Osterfrühstück

Werbung

Dafür benötigen Sie Eier, Watte und Kressesamen in Bioqualität. Das Innere der Eier kann zu einer schmackhaften Eierspeise verarbeitet oder zum Kuchenbacken verwendet werden. In den leeren Schalenhälften werden die Kressesamen gezogen, um mit ihrem zarten, frischen Grün als essbare Dekoration den österlichen Tisch zu zieren.

Speziell für Kinder als junge, angehende Gärtnerinnen und Gärtner ist das Beobachten des `Wunders´ Keimung ein besonderes Schauspiel. Im pädagogischen Kontext wertvoll, können unsere Jüngste über die Beschäftigung mit der Aussaat und das Erfolgserlebnis der Ernte der selbst angebauten Kresse an das große Thema Gärtnern herangeführt werden.

Zum Selberbasteln: So sprießt die Kresse im Osterei

Teilen Sie die gewünschte Stückzahl an Eiern vorsichtig in zwei Hälften. Reinigen Sie die Eierhälften gründlich mit warmem Wasser. Legen Sie die Schalen nun mit wassergetränkter Watte, die gut feucht jedoch nicht tropfnass sein sollte, aus. Verteilen Sie die Kressesamen nun auf der Watte, säen Sie ruhig etwas dichter, damit das Nest schön kompakt wird.

Kresse gehört zu den Lichtkeimern, die Samen brauchen deshalb nicht bedeckt werden. Halten Sie die Samen ab jetzt stets leicht feucht. Nach ein paar Tagen beginnt die Kresse zu sprießen, nach etwa einer Woche kann schon geerntet werden.

„Frisch gezogene Gartenkresse hat einen herrlich erfrischend-würzigen Geschmack. Das flott keimende und rasch wachsende Powergrün enthält unter anderem Vitamin C, Vitamine der B-Gruppe sowie Kalium und Kalzium. Die Kressenester liefern neben dem dekorativen Effekt also auch einen gesunden Beitrag zum Osterfrühstück“, so DI Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“. Fügen Sie die Kressenester in die Dekoration am Ostertisch ein oder arrangieren Sie diese, für jedes Familienmitglied persönlich gestaltet, in einem Eierbecher als Platzdekoration.