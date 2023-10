Ein Preis für höchste Bauqualität: Das sind die Gewinner

Die Sanierung des Bezirksgerichts in Waidhofen an der Ybbs holte sich beim NÖ Baupreis 2022 den zweiten Platz für „intensive gestalterische Detailarbeit & ganzheitlich umgesetzte Bauaufgabe“, wie es auf der Website des NÖ Baupreises heißt. Bereits seit 160 Jahren war das Bezirksgericht in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, nun war es an der Zeit für eine umfassende Modernisierung. Diese gelang in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt.

Das Gebäude ist nun barrierefrei und erfüllt die modernen Anforderungen räumlicher und sanitärer Situationen sowie jene an die Sicherheit. Die bauhistorisch wertvolle Struktur wurde dabei vollständig erhalten. „Die ganzheitlich hochwertig umgesetzte Bauaufgabe stellt somit einen erfolgreichen wie auch wichtigen Beitrag für aktives Bauen im Bestand dar“, heißt es in der Begründung. Bauherr war der Magistrat der Stadt Waidhofen an der Ybbs, für die Planung zeichnet w30 Bauplanung & Innenarchitektur GmbH verantwortlich.

Wachauer Bürgerhaus: Bereits im 16. Jahrhundert als Bürgerhaus errichtet und in die baulich historische Struktur von Dürnstein integriert, wurde die Sanierung dieses Gebäudes für den NÖ Baupreis nominiert. Die gesamte Bausubstanz wurde einer „umfassenden funktionellen und bautechnischen Adaption und Instandsetzung unterzogen“, so die Website des NÖ Baupreises. Nach der Abtragung des Bestandsdaches wurde außerdem in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt „die vollständige Neuerrichtung als eigenständiges Tragwerk, welches mit eingesetzten Gaupen, funktionell das Gebäude ergänzend, neue Raumordnungen schafft“ durchgeführt. Schwerpunkt lag dabei auf der „historischen Wiedergewinnung des Ensemblecharakters“. Bauherr war Maria Katharina Thiery-Schroll, geplant wurde das Projekt von der Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH.

Zwei Kleinwohnhäuser: In Lunz am See wurde ein besonderes Projekt realisiert, das auch prompt für den NÖ Baupreis 2022 nominiert wurde: die 2B Häuser. Dabei handelt es sich um zwei Kleinwohnhäuser am Ufer der Erlauf, die über die vorhandene Geländekante hinausragen, um so „die attraktive freiräumliche Qualität des Grundstückes bestehen zu lassen“, heißt es auf der Website des NÖ Baupreises. Die Häuser verfügen über einen klaren Grundriss und sind bautechnisch innovativ als Massivbau errichtet. Daher stelle das „Wohnhausensemble einen bemerkenswerten Beitrag dar, anspruchsvolle bauliche Randbedingungen gestalterisch und technisch sehr gut umzusetzen“, heißt es in der Begründung der Jury. Bauherr des Projektes war Helmut Brandl aus Wieselburg, geplant wurden die Häuser von der Enöckl GmbH, die zugleich auch ausführende Baufirma war.

Thermalbad Vöslau: Das denkmalgeschützte Thermalbad Vöslau erhielt beim NÖ Baupreis 2022 für den Umbau und die Erweiterung von Vöslauer Mineral eine Anerkennung. Nachdem es einige Jahre leer gestanden war, wurde das Bestandsgebäude der ehemaligen Abfüllanlage des Vöslauer Mineralwassers nun komplett saniert und auf der Badseite durch eine zweigeschoßige Aufstockung erweitert. Im ehemaligen Betriebsbau finden sich im Erdgeschoß moderne Verwaltungsräume, in den Obergeschoßen sind 16 dauerhaft bewohnbare Mietwohnungen mit direktem Zugang zum Thermalbad untergebracht. Von außen betrachtet fügt sich das Grün ideal in das „historische Gesamtkunstwerk“ ein, heißt es auf der Website des NÖ Baupreises. Renoviert wurde auch der aus den 60er Jahren stammende Saunabereich, „der nun die heutigen Nutzerwünsche nach einer entspannenden Wellnessoase erfüllt“. Bauherr war die Vöslauer Thermalbad GmbH, geplant wurde das Projekt von frötscher x prader architekten.

Chemistry Lab 5: In Klosterneuburg holte sich das Chemistry Lab 5 Building der IST Austria für die „Erfüllung höchster Nutzeranforderungen & architektonische Qualität“ den Sonderpreis des NÖ Baupreises. Der Baukörper wurde U-förmig errichtet und öffnet sich nach Osten. Die Sichtbetonflächen sind rötlich eingefärbt, im Freien dienen großzügige Terrassen als Aufenthaltsbereiche. Der Neubau erfülle „neben seinen architektonischen Qualitäten höchste Nutzeranforderungen und darüber hinaus eine bewehrungstechnische Sonderlösung für die spektroskopische NMR-Technologie“, heißt es in der Begründung. Die mit großzügigem Tageslicht durchfluteten Labore bieten zudem eine technisch flexible Anpassbarkeit für die individuellen Anforderungen der Forschenden. Bauherr war das Amt der NÖ Landesregierung, geplant wurde das Projekt von der Maurer & Partner ZT GmbH.