Zeit für den Osterputz: So schont ihr die Natur dabei

Werbung

Bei der ökologischen Reinigung ist sparsamer Umgang mit Reinigungsmitteln wichtig, denn alle Chemikalien haben Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit.

Für eine wirkungsvolle Reinigung muss die mechanische Kraft optimal genutzt werden, z.B. durch die Verwendung von Mikrofasertüchern.

Desinfektionswirkstoffe und „anti-bakterielle“ Wasch- und Reinigungsmittel haben im privaten Haushalt nichts zu suchen. Sauberkeit lässt sich auch mit normalen Haushaltsreinigern erreichen.

Zum ökologischen Reinigen zählt auch der Verzicht auf künstliche Duftverbesserer. Denn diese belasten die Innenraumluft unnötig mit leichtflüchtigen Substanzen.

Datenbank für Reinigungsmittel, Waschmittel und Kosmetik

Die ÖkoRein Datenbank erleichtert die Suche nach Waschmitteln und Reinigungsmitteln und Kosemtikprodukte, die Umwelt und Gesundheit schonen. Auf Knopfdruck erscheinen die passenden Mittel für den jeweiligen Verwendungszweck, für zuhause oder für Firmen- und Verwaltungsgebäude. Die Datenbank enthält mehr als 750 umwelt- und gesundheitsschonende Mittel zum Waschen und Reinigen.

Einfache Bedienung und übersichtliches Ergebnis

Die Bedienung dieser Datenbank ist denkbar einfach: Wählen Sie die Zielgruppe "Consumer" oder "gewerblich" sowie den Verwendungszweck aus, starten sie die Suche und schon erscheint eine Auswahl von ökologischen Produkten für den jeweiligen Zweck. Zu finden sind folgende Putzmittel: Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Geschirrspülmittel, Glasreiniger, Teppichreiniger, Badreiniger und WC-Reiniger oder spezielle Produkte, wie Fettlöser, Fleckentferner oder Kalklöser sowie unterschiedliche Waschmittel und Komponenten für Baukastensysteme, wie z.B. Enthärter, Bleichmittel und Basiswaschmittel. Es finden sich auch Kosmetikprodukte wie Handseifen, Duschgels und Shampoo.

Die Reinigungsmittel wurden unabhängig bewertet

Alle Produkte in der Datenbank sind von unabhängigen Expert*innen bewertet. Die in der Datenbank gelisteten Reinigungsmittel stellen eine Ergänzung zu jenen Produkten dar, die das österreichische bzw. europäische Umweltzeichen oder den Nordischen Schwan tragen. Die Bewertungen erfolgen in Kooperation von DIE UMWELTBERATUNG und Energie-und Umweltagentur Niederösterreich.

Information und Beratung

Kostenloser Zugang zur Datenbank für umwelt- und gesundheitsschonende Mittel zum Waschen und Reinigen auf www.umweltberatung.at/oekorein.