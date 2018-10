Lack kann als Buntlack Farbe auf das Holz zaubern, Lasuren sind besonders schonend und natürlich, Öle eignen sich besonders für Holzböden etwa auf der Terrasse. Aber die Unterschiede sind noch vielfältiger.

Effekte und Schutz durch Lacke

Eine besonders beliebte Methode, um Holz zu schützen ist das Lackieren. Damit schützt man Holz vor Umwelteinflüssen und lässt es strapazierfähiger für den täglichen Gebrauch machen. Ein Vorteil von Lack ist, dass er die Oberfläche von Holz verändert. Je nach Lacksorte und Farbe kann man so gewisse Effekte erzielen. Zu beachten ist aber, dass die Maserung des Holzes nach dem Lackieren verschwunden ist.

Es sind mehrere Arten von Lacken zu unterscheiden. Wasserlacke haben den Vorteil, dass sie sehr schnell trocknen, aber dafür muss die Verarbeitung auch sehr zügig von statten gehen. Pinsel können aber sehr leicht gereinigt werden.

Öllacke enthalten in ihrer Zusammensetzung Naturharz oder Kunststoff und eignen sich daher gut für Grundierungen auf Holz und auch auf Metall.

Lasuren lassen Maserung des Holzes erkennen

Unter einer Lasur versteht man eine Schutzschicht, die zwar farbgebend sein kann, aber dennoch transparent ist. Sie schützt das Holz vor Schmutz und Feuchtigkeit und kann somit im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Im Gegensatz zum Lack ist eine Lasur nicht deckend und die natürliche Maserung des Holzes bleibt somit erhalten.

Bei Lasuren unterscheidet man Dünnschicht- und Dickschichtlasuren. Dünnschichtlasuren sind von der Konsistenz wasserähnlich und dringen damit leicht in das Holz ein. Dickschichtlasuren haben eine Konsistenz von Lack und versiegeln die Oberfläche des Holzes. Wer eine Lasur für Garten- oder Terrassenmöbel anwendet, sollte vor dem Lasieren eine Holzschutzgrundierung aufgetragen, die vor Pilz- und Schimmelbefall schützt.

fotoknips / Shutterstock.com

Öle am verträglichsten für Umwelt

Eine der ältesten Holzbehandlungsmethoden der Welt ist das Ölen. Die Oberfläche des Holzes wird dabei mit Öl, meistens mit Leinöl getränkt, hinterlässt aber keine störende Schicht.

Das Öl zieht in das Holz ein und lässt die Poren offen. Das Holz kann so weiter atmen. Die Bearbeitung erfolgt, nachdem das Holz geschliffen wurde, erst dann wird das Öl eingelassen und 30 Minuten getrocknet. Im nächsten Schritt wird das überschüssige Öl auf die bereits trockenen Stellen verteilt und weitere Schichten aufgetragen, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Dann dauert es bis zu zehn Tage, bis das Holz getrocknet ist.

Der Nachteil beim Ölen ist der Aufwand, der Vorteil ist ganz klar die Verträglichkeit mit der Umwelt und dem menschlichen Körper.

Bei der Anwendung von Lacken muss stets auch die gesundheitsschädliche Komponente bedacht werden. Denn Lösemittel in Lacken enthalten flüchtige organische Komponente, die in den Tagen nach dem Streichen ausgasen und so Gesundheitsbeschwerden wie Kopfschmerzen hinterlassen.

Wachsen als alternative zu Öl

Eine weitere umwelt- und gesundheitsfreundliche Methode neben dem Ölen ist das Wachsen. Mit Wachs kann ein Holz genauso gut imprägniert werden. Jedoch bevorzugen viele Öl, da Wachs klebt und einen sehr starken Eigengeruch aufweist. Beide Varianten können für Fußböden, Möbel und Gebrauchsgegenstände verwendet werden.

Behandlung mit Salzen

Holz kann jedoch ohne lästiges Streichen haltbar gemacht werden. Das sogenannte kesseldruckimprägnierte Holz kommt ohne Chemie aus. Hier werden bestimmte Salze in das Holz gepresst und durch ein Druckverfahren ist dieses nach 48 Stunden resistent gegen Bakterien, Pilze und Insekten.

Durch das verwendete Salz wirkt das Holz oft grünlich, aber eingefärbte Imprägniermittel können es wieder braun erscheinen lassen. Das kesseldruckimprägnierte Holz wird besonders gerne für den Bau für Pergolen, Carports und Pavillons verwendet. Kaufen kann man es im gut sortierten Baumarkt.

www.wohnnet.at