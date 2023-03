Sonnenenergie in NÖ wird ausgebaut

Werbung

Solarenergie nimmt bereits jetzt einen hohen Stellenwert in der Energieversorgung Niederösterreichs ein. Der Photovoltaik-Ausbau schreitet voran – Tendenz weiter steigend.

Im Sommer 2022 konnte in Niederösterreich ein Rekord verbucht werden: Über 435.000 Megawattstunden wurden produziert. Das ist eine Steigerung von 22 Prozent zum Jahr davor.

Auch überall sonst tut sich etwas: In der gesamten Europäischen Union wird aktuell mehr Solarstrom produziert denn je. Der EU-weite Anstieg liegt im Durchschnitt bei zehn Prozent.

Dennoch: Wir nützen das Potenzial der Sonne nicht genügend. Denn auf der Fläche Niederösterreichs strahlt pro Jahr rund 200 Mal mehr Sonnenenergie ein, als die Bevölkerung NÖs an Energie benötigt. Die wirtschaftliche Nutzung dieses Energiereservoirs kann einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung liefern.

Längerfristig, konkret bis zum Jahr 2050, will das Land Niederösterreich die Energiewende vollzogen haben. 100 Prozent Erneuerbare Energie, das ist das Ziel. Das bedeutet: Fokus auf den Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken.

Mit dem Projekt Sonnenkraftwerk NÖ, das von der eNu koordiniert wird, wurde 2020 eines der größten Bürgerbeteiligungsprojekte Europas gestartet. In einem ersten Schritt wurden 23 Landeskliniken bzw. Pflege- und Betreuungszentren mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Dafür konnten Bürger Solarpaneele erwerben und so den Bau der PV-Anlagen mitfinanzieren. Die Bürger werden zu Kraftwerks-Teil-Eigentümern. Innerhalb von 13 Minuten waren die ersten 2.500 Paneele vergeben. In Planung stehen nun weitere 127 Photovoltaik-Anlagen, welche Energie für 4.000 Haushalte produzieren können.

