Naturnah wohnen und gemeinschaftlich leben

In einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten immer mehr das Individuum in den Mittelpunkt rückt, klingt das Wort Gemeinschaft wie ein etwas rückwärtsgewandter Hippie-Traum aus längst vergangenen Tagen.

Aber ist es angesichts steigender Energiekosten, knapper werdender Ressourcen und der immer bedrohlicher werdenden Klimakatastrophe nicht vielmehr andersherum? Ist es nicht eher diese ausschließliche Konzentration auf das Individuum, das mehr und mehr unzeitgemäß wird? Riesige Autos, in denen jeweils eine Person sitzt, blockieren die Straßen, statt sie für Fußgänger und Fahrradfahrer, Spielplätze, Hundezonen und Grünanlagen freizugeben. Zunehmend vereinsamende Menschen, die, wie Statistiken zeigen, immer häufiger an Depressionen oder ähnlichen Krankheiten leiden. Multikrisen, die Ängste schüren und die Gesellschaft spalten.

Wie wäre es, sich stattdessen wieder etwas mehr auf die Gemeinschaft zu konzentrieren? Sich ein Auto zu teilen, gemeinsam Gärten anzulegen, zusammen zu kochen und zu essen, Kindern einen sicheren, freien Platz zum Spielen und Heranwachsen zu bieten und all diesen Krisen der heutigen Zeit einen Lebensentwurf entgegenzusetzen, der irgendwie fröhlicher, lebendiger und weniger von Ängsten und Einsamkeit geprägt ist?

Sarah Theresa Mitternacht und Gabriele Maria Höfinger vom Verein „Treehouse“ haben sich diesen etwas anderen Lebensentwurf zum Ziel gesetzt und bewegen sich damit am Puls der Zeit. Ihre Vision ist ein nachhaltiges, naturnahes Wohnen, bei dem sich individuelle Bedürfnisse und Rückzug die Waage halten mit gemeinschaftlichem Leben und geteilten Ressourcen. Ihr gerade entstehendes Co-Housing „Treehouse“ befindet sich am Waldrand in Wölbling direkt gegenüber dem Pomali-Co-Housing und setzt wie dieses auf ein ausgewogenes Miteinander.

Ein Wohnprojekt wie ein Baum

Der Name „Treehouse“ kommt nicht etwa daher, dass die Menschen dort auf Bäumen leben werden. Er beschreibt den Aufbau des Konzeptes: wie ein Baum.

Foto: T. Salomon/Treehouse

Die Wurzeln bilden die Basis. Das sind die Investoren, die den Wunsch haben in eine sinnvolle und nachhaltige Kapitalanlage zu investieren, von der sie selbst auch etwas haben. Das Tool, das dabei verwendet wird, ist das von Rechtsanwalt Markus Distelberger entworfene Modell des Vermögenspools.

Hierbei fließen die Beiträge der Investoren zusammen, um damit sozial und/oder ökologisch sinnvolle Wirtschaftsprojekte zu ermöglichen, wie beispielsweise den Erwerb von Grund, die Sanierung von Gebäuden oder eben den Bau von Wohnhäusern und Energieanlagen, wie das bei „Treehouse“ der Fall ist.

Die Siedler, also die Bewohner oder jene, die es werden möchten, bilden den Stamm. Siedeln ist dabei als Urform des menschlichen Zusammenlebens das Stichwort: gemeinsam siedeln auf einem Platz, auf dem Gemeinschaftsräume und private Wohneinheiten in einer harmonischen Architektur vereint sind.

Dinge des täglichen Gebrauchs wie die Waschmaschine oder das Auto können geteilt werden, es gibt eine Gemeinschaftsküche, in der gemeinsam gekocht und gegessen werden kann. Und wenn einem allein im eigenen Wohnzimmer die Decke auf den Kopf fällt, kann man sich in eine der Gemeinschaftslounges setzen und mit anderen plaudern oder gemütlich etwas lesen. Dabei ist nichts ein Muss, alles kann und darf sein. Und wem die Gemeinschaft zu viel ist, der kann sich einfach in den eigenen Privatbereich zurückziehen.

Die Baumkrone bildet die Community, also den Verein und dessen Mitglieder. Jeder, dem naturnahes Wohnen zusagt und der nach Möglichkeiten sucht eigene Ideen zu Projekten und nachhaltiger Lebensweise umzusetzen oder sich inspirieren lassen will, kann dem Verein beitreten.

Ein Verein – nicht nur fürs Wohnen

„Treehouse“ bietet nicht nur Wohnraum an, sondern auch eine Vielzahl an Seminaren, Vorträgen und Veranstaltungen, zu denen Vereinsmitglieder teils freien, teils ermäßigten Eintritt erhalten. Außerdem unterstützt der Verein natürlich die Weiterentwicklung des Co-Housing Projektes in Wölbling.

Beim Bau des Treehouse wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Natürliche Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen sind ebenso wichtig wie eine ganzheitliche und naturverträgliche Energiegewinnung.

Daher entwickelt der Verein derzeit ein Gesamtkonzept für eine Energie- und Heizungstechnik, die sowohl für Mensch als auch für Natur angenehm ist.

Atmende Böden und tanzende Häuser

Die Häuser selbst sind aus Holz mit natürlichen Faserdämmstoffen, die Innenräume sind mit Lehm verputzt, sodass hier selbst die Wände atmen. Aber nicht nur diese. Von der Form der Wohnhäuser, die – wie es auf der Website heißt – „förmlich auf dem Gelände tanzen“, ihrer Zusammensetzung bis hin zu dem Konzept des Zusammenlebens der Bewohner kann hier alles frei atmen, frei miteinander leben.

Und ja: Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber durch das sehr durchdachte und – um wieder mit der Baummetapher zu sprechen – fest verwurzelte Konzept scheint es den Gründerinnen von „Treehouse“ tatsächlich zu gelingen, ein solch anderes, bei näherer Betrachtung zeitgemäßes Lebenskonzept zu verwirklichen. Ein Konzept, bei dem Mensch und Natur aufatmen dürfen.