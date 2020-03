LASS MICH DEINE WOHNUNG ZUR MIETE SEIN!.

Top-Preis, Top-Ausstattung, ansprechende Architektur – so schön kann Wohnen zur MIETE in der Landeshauptstadt St. Pölten sein! Mit dem „Q11 | LEBEN AM FLUSS“ errichtet die NOE Immobilien Development GmbH (NID) am Puls der City und nahe am Ufer der Traisen eine urbane, familienfreundliche und grüne Lebenswelt, nur wenige Gehminuten zum Hauptbahnhof, zum Regierungsviertel und zum historischen Zentrum. Das „Q11 | LEBEN AM FLUSS“ ist auch öffentlich perfekt angebunden: dank täglich mehr als 100 Schnellverbindungen nach Wien ist man in 20 bis 30 Minuten an den großen Wiener Bahnhöfen und in 60 Zugminuten am Flughafen.

Das „Q11 LEBEN AM FLUSS“ umfasst top geplante und hochwertig ausgestattete, provisionsfreie Mietwohnungen mit 2- bis 3- Zimmerwohnungen und einer 4-Zimmerwohnung (37 – 127 m2) mit Balkon, Terrasse, Loggia oder Eigengärten ab € 490,00 inkl. BK und USt. zzgl. Stellplatz.

NID

Q 11 LEBEN AM FLUSS – urban & grün

So viel Grün und so viel Stadt an einem Platz findet man wirklich selten: Das „Q11 | LEBEN AM FLUSS “ verbindet beides in perfekter Weise. Großzügige Freiflächen auf der Liegenschaft, an das nahegelegenen Traisenufer geht man keine fünf Minuten und mit dem Fahrrad dauert es zu den nahen Badeseen ebenfalls nur weniger als zehn Minuten.

Wochenendausflüge führen rasch in landschaftlich wunderschöne Gebiete wie die Wachau, die Voralpen oder den Dunkelsteiner Wald.

Gleichzeitig kommen auch Kulturinteressierte in St. Pölten voll auf ihre Kosten: Die Landeshauptstadt bietet Kultur auf höchstem Niveau – ob im Festspielhaus, Landestheater, Cinema Paradiso oder bei den Festivals im Sommer an den verschiedensten Locations.

Q 11 | LEBEN AM FLUSS– Büro – und Geschäftsflächen

Darüber hinaus werden großzügige, variable Büro-und Geschäftsflächen zur Miete zzgl. Stellplatz und Kundenparkplatz, angeboten – welche alleine durch die zentrale Lage und die Parkmöglichkeiten hervorstehen.