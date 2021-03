Provisionsfreie Mietwohnungen in bester Stadtlage .

Top-Preis, Top-Ausstattung, ansprechende Architektur – so schön kann Wohnen zur MIETE in der Landeshauptstadt St. Pölten sein! Mit dem „Q11 | LEBEN AM FLUSS“ wurde am Puls der City und nahe am Ufer der Traisen eine urbane, familienfreundliche und grüne Lebenswelt, nur wenige Gehminuten zum Hauptbahnhof, zum Regierungsviertel und zum historischen Zentrum. errichtet. Das „Q11 | LEBEN AM FLUSS“ ist auch öffentlich perfekt angebunden: dank täglich mehr als 100 Schnellverbindungen nach Wien ist man in 20 bis 30 Minuten an den großen Wiener Bahnhöfen und in 60 Zugminuten am Flughafen.