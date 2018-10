Im Interview erzählt Neuhauser, was für ihn das Besondere an Holz ist und was bisher sein wertvollstes Möbelstück war.

NÖN: Was ist das Besondere am Werkstoff Holz?

Marc Neuhauser: Holz ist einfach ein angenehmes Material, da es lebendig ist. Es atmet, ist warm, und jedes Stück ist einzigartig. Die wunderschönen Zeichnungen der Holzmaserungen kann kein Maler auf der Welt rekons-truieren.

Daher lege ich beim Restaurieren auch Wert darauf, dass ich die Charakteristika eines jeden Möbelstückes auch erhalte. Egal ob ich jetzt in der Werkstatt ein Möbelstück aus der Renaissance-Zeit bearbeite, oder aus den 60er-Jahren: Jedes Möbelstück hat seinen eigenen Charme, und das macht Antiquitäten auch so besonders.

Was war das wertvollste Stück, das Sie bis jetzt restaurieren durften?

Neuhauser: Das wertvollste war eine Kommode aus dem Jahr 1643. Sie wurde von Guiseppe Maggiolini hergestellt, einem berühmten italienischen Tischler. Jetzt ist sie im Besitz einer Gräfin aus Triest, denn ich habe auch viele Kunden aus Italien, Schweiz und Deutschland. Die Kommode der Gräfin war jedenfalls so wertvoll, dass man sie fast mit Samthandschuhen angreifen musste.

Eine italienische Kommode aus dem Jahr 1643, die nun im Besitz einer Gräfin ist, war Neuhausers wertvollste Restaurierungsarbeit. | Neuhauser

Was für einen Sinn hat es eigentlich, Möbel zum Restaurator zu bringen?

Neuhauser: Möbeln restauriert man, um ihren Wert zu erhalten, aber auch ihre Identität. Ich achte stets darauf, dass ein Möbelstück nicht zu Tode restauriert wird, denn schließlich sollte auch die individuelle Geschichte eines Stückes die Jahre überdauern. Außerdem sollte ihre Benutzung weiter garantiert werden, denn was nützt das schönste Möbelstück, wenn eine Schublade klemmt. Möbel sollen ja schließlich auch benützt werden können.

Wie läuft der Prozess des Restaurierens ab?

Neuhauser: Zuerst wird je nach Möbelstück ein Schadensbild angefertigt, das wird gemeinsam mit dem Kunden gemacht. Dann werden lose Stellen verleimt und Reparaturen und Ergänzungen vorgenommen. Als Nächstes wird die Schellackpolitur erneuert, falls sie beschädigt war. Anschließend wird poliert und geschliffen. Für die Politur muss man alleine 14 Tage Zeit einrechnen, da meistens vier bis fünf Schichten aufgetragen werden. Und diese müssen natürlich immer eine Zeit lang trocknen, meistens einen Tag. Generell habe ich mich im Laufe der Zeit auf die Oberflächenbehandlung von antiken Möbeln spezialisiert.

Wann lässt sich ein Möbelstück nicht mehr restaurieren?

Neuhauser: Wenn sich nach dem Schadensbild herausstellt, dass mehr als 50 Prozent des Möbelstückes zerstört sind, etwa durch den Holzwurm. Dann hat das Restaurieren eigentlich keinen Sinn mehr. Aber grundsätzlich schauen wir in der Werkstatt darauf, dass auch Unmögliches möglich gemacht wird. Deswegen haben wir eine umfangreiche Sammlung an seltenen Hölzern und Beschlägen. Mein Motto lautet auch: „Geht net – gibt’s net.“

300 Stunden Arbeit investierte Marc Neuhauser in die Restaurierung der Bibliothekstüren im Stift Melk. | Neuhauser

Gibt es Aufträge, auf die Sie besonders gerne zurückblicken?

Neuhauser: Einer der größten Aufträge, die ich je hatte, war vor drei Jahren. Da habe ich die Oberflächengestaltung für die Bibliothekstüren im Stift Melk gemacht. Das war ziemlich viel Arbeit. 300 Stunden habe ich für die zwei Türen gebraucht, aber da benötigt es auch sehr viel Feingefühl. Sonst blicke ich auf jeden einzelnen Auftrag gerne zurück. Ich restauriere sehr viel in Pfarren und in kleinen Kirchen in der Umgebung. In einer Kirche in Groß-Enzersdorf habe ich beispielsweise das gesamte Inventar restauriert.

Restaurieren Sie eigentlich noch Klaviere?

Neuhauser: Ja sicher, das mache ich nach wie vor. Da habe ich eine Kooperation mit einem Klavierbauer und ich mache vor allem die Oberflächen-Behandlung. Also Klaviere haben mich seit der Ausbildung nicht losgelassen.