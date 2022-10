Gut gerüstet für den Winter

Werbung

Wir wollen es wohlig warm haben im Winter. Dafür kann man schon jetzt im Herbst etwas tun. Kein Frühjahrsputz, sondern ein Herbstputz muss her. Zunächst muss die Heizung, noch bevor sie das erste Mal wieder eingeschaltet wird, genau unter die Lupe genommen werden.

Der Zeitpunkt ist entscheidend, denn so können rechtzeitig gröbere Schäden erkannt werden, die dann nur ein Profi beheben kann. Selbst kann man aber zuerst einmal vieles tun, wie zu kontrollieren, ob die Heizkörper dicht sind und ob der Wasserdruck in der Heizungsanlage stimmt. Wenn nötig, empfiehlt es sich, den Heizkörper zu entlüften. Man erkennt Luft im Heizkörper an glucksenden Geräuschen oder auch daran, dass nur einige Bereiche warm werden. Wie das funktioniert? Zuerst die Umwälzpumpe ausschalten, dann mit einem Vierkantschlüssel die Vierkantschraube am Heizkörper öffnen. Dann so lange geöffnet lassen, bis keine Luft, sondern nur noch Wasser austritt.

Richtiges Reinigen ist immer wichtig. Dafür muss die Heizung natürlich ausgeschaltet sein. Am besten ist es, wenn man den Heizkörperdeckel abnimmt und die Rückseite des Heizkörpers absaugt. Das geht mit einem weichen Schwamm. Für die Lüftungsschlitze kann man eine feuchte Flaschenbürste verwenden und legt idealerweise ein Tuch unter den Heizkörper. Falls sich Flecken gar nicht mehr wegputzen lassen, könnte man auch den Heizkörper neu streichen.

Aber: Eingebrannter Dreck kann die Leistung des Heizkörpers reduzieren. Daher besser ganz genau putzen. Bei besonders alten Exemplaren empfiehlt es sich, einen Experten ans Werk zu lassen. Und neue Heizungsanlagen sollten durch einen Fachmann richtig eingestellt werden. Wenn alles professionell und richtig gemacht ist, lässt sich dadurch auch Energie einsparen.

Für Platz sorgen und richtig lüften

Ganz allgemeine Tipps gilt es immer zu beachten. So sollte man weder das Sofa vor der Heizung stehen noch Gardinen oder Vorhänge direkt davor hängen haben. Mit ausreichenden „Spielräumen“ kann man schon Heizenergie einsparen. Eine Idee für die Effizienz ist außerdem die Installation von Thermostatventilen: Thermostate am Heizkörper sorgen ganz einfach für die gewünschte Temperatur.

Sie regeln abhängig von ihrer Umgebungstemperatur über ein Ventil einen niedrigeren oder höheren Durchfluss des Warmwassers für den Heizkörper. Das Thema richtiges Lüften ist eng mit dem Heizen verbunden. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Als Grundregel gilt: mindestens dreimal pro Tag während fünf bis zehn Minuten für einen kräftigen Durchzug sorgen.

So lässt sich die feuchte, verbrauchte Luft vollständig durch frische ersetzen. Wenn das Fenster ständig gekippt ist, wird die Raumluft nämlich kaum erneuert, die Zimmertemperatur kühlt unnötig ab und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie.

Weiter geht es von den Heizkörpern zu den Fenstern. Man will ja nicht aus dem Fenster „hinaus heizen“. Saubere Fensterdichtungen sind wichtig, um die Wärme nicht zu verlieren. Eine Fensterdichtung sollte ungefähr 15 Jahre intakt bleiben, dafür gehört sie aber auch standesgemäß gepflegt und gereinigt. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Dichtung ihre Elastizität verlieren. Ein wenig Silikonspray auf die Dichtungen schafft da Abhilfe. Aufpassen sollte man, wenn die Fenster renoviert werden. Manche Dichtungen vertragen sich nicht mit Lack. Wenn das Fenster also neu gestrichen wird, könnte das die Dichtungen porös machen.

Die Dichtungen müssen aber vor allem trocken bleiben, damit sie auch gut funktionieren. Besonders wenn geheizt wird, bildet sich schnell einmal Kondenswasser, also besser regelmäßig mit einem Tuch trockenwischen. Das verhindert auch lästigen Schimmel. Dichtungen sollten zudem nicht mit aggressiven Putzmitteln behandelt werden, denn das verträgt das Silikon nicht gut. Wasser und ein wenig Spülmittel reichen vollkommen aus.

Apropos Kondenswasser: Wenn gerade in der Heizperiode das Kondenswasser jeden Morgen die Fenster hinunterrinnt, kann auch eine eigene Fensterheizung helfen. Die Fensterheizung wird am Randbereich des Fensters eingebaut. Die Montage erfolgt schnell und einfach, ohne viel Schmutz und ohne Lärm, und kann sowohl vom Elektriker als auch selbst durchgeführt werden.

Warum nicht gleich das Fenster heizen?

Eine Fensterheizung eignet sich sowohl für herkömmlich dimensionierte wie auch für großflächige Fenster wie bei Wintergärten und Dachflächenfenstern. Der Stromverbrauch ist gering: Für ein durchschnittlich großes Fenster braucht es in etwa so viel Strom wie für eine 40- Watt-Birne.

Die Fensterheizung punktet zusätzlich, denn mehr als die Hälfte der erzeugten Wärme geht in den Wohnraum und sorgt da für mehr Wohlbefinden. Um den Herbstcheck komplett zu machen, sollte man sich schließlich auch die Türen noch anschauen. Türen trennen oft Bereiche und Räume mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, die das Verziehen des Türblattes bewirken. Wenn ein Raum stark beheizt wird, andere nicht, ergeben sich dadurch natürlich noch mehr Unterschiede. Die Klimakategorien bei Türen geben an, welchem Temperaturunterschied die Tür standhält.

Nach der Europäischen Norm unterscheidet man fünf Klimaklassen bei Türen von A bis E. Je höher die Klasse, einen desto größeren Temperaturunterschied kann die Tür aushalten. Türen der Klimakategorie D und E eignen sich beispielsweise für die Trennung von Wohnräumen zum Außenbereich.

Punkto Türen und dunkler Jahreszeit schadet es auch nicht, an den Einbruchsschutz zu denken. Die Eingangstür ist nach wie vor der von Einbrechern am häufigsten benutzte Weg, um in eine Wohnung oder ein Haus zu gelangen. Sicherheitstüren sind sowohl einbruchshemmend als auch beschusshemmend ausgeführt und erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn man das Türelement einschließlich Zarge und Beschläge versteht. Sicherheitstüren werden laufend geprüft und verfügen über ein Prüfzeugnis, eine Registriernummer sowie über ein österreichisches Gütezeichen.

Man unterscheidet vier Widerstandsklassen bei Sicherheitstüren, diese heißen RK 1 N, RK 2 N, RK 2 und RK 3. Die erste Klasse hat eine Widerstandszeit von drei Minuten und hält Aufbruchsversuchen mit körperlicher Gewalt wie Entgegentreten aus. Die weiteren Klassen haben eine längere Widerstandszeit, bei RK 3 sind es schon fünf Minuten und angewendete Werkzeuge wie Schraubendreher und Zangen sollten dieser Klasse nichts anhaben können.

