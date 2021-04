"Verzaubern und inspirieren" sollen sie, sagt der Landesrat. "Ein wundervolles Erlebnis mit persönlicher Note" sollen sie sein, sagt der Gärtner. Und "fruchtig und frisch" schmecken sollen sie auch noch, sagt der Weinbotschafter. Sie, das sind Niederösterreichs Gärten. Und die öffnen Anfang wieder für Besucher ihre Pforten.

Am 3. Mai starten die Schaugärten von Niederösterreichs ökologischer Vorzeigeinitiative "Natur im Garten" in die diesjährige Gartensaison. 93 in allen fünf Vierteln sind das, "Schlossgärten, Klostergärten, Erlebnisgärten, Obstgärten und Kräutergärten" sind das, erklärt Vereinspräsident und Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger. Und die wollen heuer "mittels Sammelpass entdeckt werden", macht Landesrat Martin Eichtinger Lust aufs Grüne. Und die drei Wochenende der Schaugartentage (15. bis 16. Mai, 19. bis 20. Juni und 25. bis 26. September) werden, so das Motto, "erfrischend blütenreich". Alle Gärten, Infos und Öffnungszeiten unter www.naturimgarten.at/schaugärten

Am 3. Mai sperrt auch Europas größte, ökologische Gartenschau, die Garten Tulln, wieder auf. Und bittet in ihre 70 ökologischen Schau- und Mustergärten, darunter auch der neue Spiegelgarten. Die Saisonkarte für 2021 gibt's bis 2. Mai zum Vorverkaufspreis. Und alles andere gibt's auch auf www.diegartentulln.at

Und am 7. Mai lädt Niederösterreichs Gartensommer zu fast vier Monaten voller Gartenerlebnisse unter dem Motto "Gärten in Veränderung". Schwerpunktorte sind heuer Langenlois und Schiltern. Und dazu haben Langenlois' Winzerinnen und Winzer auch gleich fünf, von einer Jury ausgewählte, Rosé-Weine kreiert - alle mit dem Prädikat "Gartensommer-Rosé". Mehr zum NÖ Gartensommer - und zu den Gartensommer-Weinen auf: www.gartensommer2021.at