Smartes Wohnen ist in. Smartes Wohnen bringt Lebensqualität. Smartes Wohnen bringt einerseits Sicherheit, weil man ja durch die Vernetzung mit dem Server zu Hause weiß, was los ist, smartes Wohnen bringt aber zeitgleich neue Gefahren, die sich vieler nicht bewusst sind.

„Man darf nie vergessen. Internet ist immer von außen angreifbar. Hacker werden immer besser“, warnt Kriminalpräventionsbeamter Andreas Bandion.

Computerkundigen Kriminellen sei es ein Leichtes, sich in fremde Systeme einzuloggen und Sperren zu überwinden und im schlimmsten Falle so sogar, sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen. Vor allem zum Auskundschaften werden die Annehmlichkeiten des smarten Wohnens gerne genutzt.

Dass in einem Smart Home sämtliche Funktionen von unterwegs aus via PC, Smartphone oder Tablet gesteuert werden können, ist heute Stand der Technik. Dass diese ganzen Funktionen aber über eine einzige, zentrale Steuereinheit verfügen, die sämtliche Funktionen aus den Bereichen Smart Home, Gebäudeschutz und Überwachung technischer Funktionen verbindet, kontrolliert und regelt, ist nicht bei allen am Markt erhältlichen Systemen der Fall.

Eine komplett vernetztes Haus macht es jedem leicht – Bewohnern wie Kriminellen. In Laptops integrierte Kameras sollten, wenn man diese nicht nutzt, abgedeckt werden, sonst könnten Profi-Hacker die Umgebung auskundschaften. | Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Die Steuerungszentrale ist aber das entscheidende Element einer intelligent vernetzten Gebäudetechnik. „Daher rät es sich, vorab genau zu informieren und verschiedene Anbieter zu vergleichen“, sagt Bandion.

Mithilfe von Bewegungsmeldern, die an die Steuereinheit angeschlossen werden, können Eindringlinge erkannt werden. Digitale Schließzylinder, wasserdichte Zutrittskontrollen und eine Vernetzung mit Rauchwarn- oder Gasaustritt-Meldern bringen weitere Sicherheit, zusätzlich zum Einbruchsschutz. Smart Speaker-Echo, die derzeit boomen, zählen zum sich in immer mehr Haushalten findenden fixen Inventar. Das erleichtert vielen die Organisation eines stressigen Alltags.

„Man muss aber dabei immer bedenken, dass man fix ein Mikrofon im Haus hat und dieses mitunter, wenn es permanent eingeschaltet ist, eine Angriffsfläche bilden kann.“ Genauso verhält es sich mit Kameras am Laptop oder in internetfähigen TV-Geräten. Bandion: „Diese Kameras sollte man nur zum Kommunizieren zum Beispiel via Skype verwenden, dazwischen kann man sie ja vorsichtig abkleben, da sonst das Eigenheim auf Sendung ist und ausgekundschaftet werden kann.“

Fazit: Smartes Wohnen ist der Zug der Zeit. Es gilt, die Vorteile zu nutzen. Wie hoch genau dadurch aber die Gefahr ist, kann der Kriminalist nicht sagen, denn: „Es fehlen hier noch genaue Erfahrungswerte, aber man sollte etwaige Möglichkeiten nicht außer Acht lassen.“