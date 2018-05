„Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Mitarbeiter verletzt am Boden liegen sieht“, betont Erich Lux.

Er ist Baumeister. Sicherheit steht auf den verschiedenen Baustellen in seinem Unternehmen an oberster Stelle. „Bei uns gibt es auf jeder Baustelle eine fundierte Unterweisung an die Mitarbeiter über die möglichen, spezifischen Gefahren, die dieser Arbeitsplatz bergen könnte“, berichtet er. Nach vielen Jahren in der Branche mit verschiedenen Arbeitern sind natürlich bei ihm schon Mitarbeiter im Dienst verletzt worden.

„Eine Baustelle ist immer mit Risiken verbunden und auch bei größter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen kann es unvorhersehbare Ereignisse geben“, weiß er. Bereiche, wo später mitunter ein Kamin an die Decke kommt, sind solche neu-ralgischen Punkte, wo man reingeraten und sich den Fuß brechen kann. Diese werden speziell gesichert.

Absturzgefahr vom Gerüst oder das Fallen in eine Baugrube ist im Bauwesen immer gegeben. Jeder kleinste Zwischenfall ist für den Unternehmer aber nur noch ein weiterer Anstoß, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen, auch wenn sich Unfallszenarien bei ihm zum Glück in Grenzen halten, denn: „Wir setzen auf Prävention.“

Tragen von Sicherheitsbekleidung ist essentiell

Das beginnt schon beim Tragen von Sicherheitsbekleidung, seien es nun Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen oder ein Helm. „Das ist bei uns kein Thema. Das wird getragen und auch die Einhaltung wird von uns kontrolliert“, sagt Lux, der auch Lehrlinge ausbildet und so auf Vorbildwirkung setzt. Durch spezielle, provisorische Hilfsbrücken statt etwaiger wackeliger Bretter werden Abstürze vermieden. Durch saubere Arbeitswege kann auch ein etwaiges Ausrutschen verhindert werden. Ordnung ist ebenso wichtig und vermindert die Gefahr, über etwas zu stolpern.

privat

Er ist überzeugt: „Es hat sich im Bereich Sicherheit im Bauwesen in den letzten Jahren viel getan.“ Auch ist die Arbeit, was die Körperkraft angeht, zum Beispiel durch leichtere Zementsäcke von nur 25 statt 50 Kilogramm einfacher geworden. Arbeitsmediziner kon-trollieren regelmäßig den gesundheitlichen Zustand der Mitarbeiter, um spätere Belastungsschäden einzuschränken. „Hier stellen wir spezielle Hilfseinrichtungen zur Verfügung, sodass unsere Mitarbeiter immer in der richtigen Höhe arbeiten können, ohne sich tief runterbeugen oder hoch hinaufstrecken zu müssen. Das vermeidet Belastungen am Rücken“, so Lux.

Dass solche Maßnahmen natürlich mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden sind, bestätigt er, doch das Wohlbefinden und die Gesundheit seiner Mitarbeiter sind ihm diese Kosten wert. Der Ausfall einer guten Arbeitskraft wiege nicht nur wirtschaftlich, sondern für ihn „vor allem menschlich schwer“, betont er.

„Der Bauarbeiter konzentriert sich nur zu fünf Prozent auf den Untergrund“

Die AUVA bestätigt: Hauptunfallquellen auf der Baustelle sind Stolpern oder Umknicken sowie Stürze von erhöhten Arbeitsplätzen wie Leitern, Gerüsten oder Dächern. Erich Bata, fachkundiges Organ der AUVA und selbst früher viele Jahre Bauleiter, weiß, dass es „auch im Tiefbau zu folgenschweren Verletzungen kommt, wenn Arbeiter verschüttet werden“. Unfälle passieren durch Unachtsamkeit oder auch jahrelange Routine.

„Der Bauarbeiter konzentriert sich zu 95 Prozent auf seine Arbeit und nur zu fünf Prozent auf den Untergrund, auf dem er sich gerade befindet“, sagt er.

Umso wichtiger ist es, Standplätze dementsprechend zu sichern. Scherenbühnen sind hier das Mittel der Wahl, aber nicht jeder Unternehmer investiert gleich in den Kauf dieser Hilfsmittel. „Leider sehen viele nur die Kosten der Anschaffung und nicht die Ersparnis auf Dauer“, bedauert er. Ein Unfall und Ausfall eines Mitarbeiters ist aber mit Finanzaufwand und etwaigen Unannehmlichkeiten verbunden.

„Verunfallt ein Dienstnehmer auf einer Baustelle, so spricht man hier im arbeitsrechtlichen Sinn von einem Arbeitsunfall. Aber nicht nur bei der Erbringung der Arbeitsleistung auf der Baustelle, sondern auch bei Wegunfällen von zu Hause zum Arbeitsort handelt es sich um einen Arbeitsunfall, wenn der direkte Weg eingehalten wurde. Die Bezeichnung Arbeitsunfall beschreibt einen wesentlichen Unterschied zu einer Erkrankung wie zum Beispiel Grippe für die Dienstnehmer“, erklärt dazu Jürgen Eder von der Arbeiterkammer Lilienfeld.

Arbeitsunfall – und was kommt dann?

Der erste Unterschied für einen Dienstnehmer ist die Dauer der Entgeltfortzahlung. Als Entgeltfortzahlungszeitraum wird jene Frist angesehen, in der keine finanziellen Einbußen auf die Dienstnehmer wirken. Im Speziellen bedeutet dies, dass bei einem Dienstverhältnis von bis zu fünf Jahren bei einer Krankheit die 100-prozentige Geldleistung nach sechs Wochen erschöpft ist, bei einem Arbeitsunfall erst nach acht Wochen.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich bei der medizinischen Versorgung. So fungiert als Krankenversicherungsträger die AUVA zur Genesung und Rehabilitation. Bei einer Minderung von mindestens 20 Prozent der Erwerbsfähigkeit durch einen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit leistet die AUVA des Weiteren eine befristete Versehrtenrente.

„Doch nicht nur für Dienstnehmer ist eine längere Sicherung der Geldleistungen gegeben. Auch Dienstgeber, bei einer Dienstnehmerstärke bis zu 50 Dienstnehmern, können einen Zuschuss zur Entgeltfortzahlung, nach deren Leistung beantragen. Unter gewissen Voraussetzungen können Differenzvergütungen für bestimmte Personengruppen beantragt werden. Diese Bestimmungen für Dienstgeber gelten jedoch nicht nur bei Arbeitsunfällen, sondern auch bei Krankheit und Privatunfällen“, führt er weiter aus.

Grundsätzlich muss jedoch der Auslöser des Versicherungsfalles bzw. des Arbeitsunfalles erhoben werden. „Ist der Unfall durch grobe Fahrlässigkeit oder eines Vorsatzes von Seiten des Dienstnehmers geschehen, so besteht kein Leistungsanspruch. Wurden vom Dienstgeber der Arbeitnehmerschutz und verschiedene Arbeitsplatzverordnungen nicht eingehalten, muss dieser mit weitreichenden, mitunter hohen finanziellen Strafen rechnen“, warnt der AK-Experte.

Besonders wichtig ist die korrekte und sofortige Meldung einer Dienstverhinderung. „Wird diese nicht ordnungsgemäß und fristgerecht durchgeführt, so kann dies zu einer Streichung der Geldleistung für den versäumten Zeitraum führen. Deshalb ist eine Meldung sofort und unmittelbar nach dem Ereignis zu tätigen, damit es zu keinen unnötigen, rechtlichen Auseinandersetzungen kommt“, lässt Eder überdies wissen.

Bauarbeiter sind laufend Lärm und Vibrationen, verursacht durch den Einsatz von Maschinen oder auch Straßenverkehr, ausgesetzt – eine nicht zu unterschätzende körperliche wie psychische Belastung.

Durch Einsatz von gefährlichen Arbeitsstoffen besteht überdies das Risiko von Verletzungen oder Verätzungen. Kälte, Nässe und vor allem im Sommer, wo die Hauptsaison von Baustellen ist, brütende Hitze erfordern von den Bauarbeitern oft körperliche Höchstleistungen. Die im Sommer erhöhte UV-Belastung bei Arbeiten im Freien ist ein weiterer Faktor, der Auswirkungen auf die Gesundheit der Bauarbeiter hat.

Wie in vielen anderen Wirtschaftsbranchen steigt die psychische Belastung mit all ihren negativen Auswirkungen: Stress, hoher Zeitdruck, häufig wechselnde Arbeitsteams und Arbeitsumgebungen spielen hier eine maßgebliche Rolle. „Eine der häufigsten und für mich typischsten Sätze, aus denen letztlich Unfälle resultieren, in der Baubranche ist: ,Es geht schon!’ oder ,Das hab’ ich gleich!’. Um Wege und Zeit zu sparen, wird dann in der Eile oft eine riskante Abkürzung gewählt.“ So erinnert sich Erich Bata von der AUVA an einen Gerüster, der als „rasche Verbindung“ zwischen Leitern ein Parabeth gewählt hat. „Er verlor das Gleichgewicht und stürzte 13 Meter in die Tiefe. Es gab für ihn keine Rettung mehr. Er hatte sich letztlich tödliche Verletzungen zugezogen“, sagt er.

Erich Bata von der AUVA warnt vor Nichteinhaltung von Sicherheitsvorkehrungen. | AUVA

Kommunikationsschwierigkeiten in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Gewerbe und Firmen machen ebenso oft den Bauteams Druck. Wichtig sei daher immer, betont Bata, „eine gelebte Firmenkultur, mit guter Kommunikation und Logistik zwischen Stammhaus und Baustellen“. Vorbildwirkung von der Führungsebene aus sei unumgänglich: „Wenn ein Chef mit Strohhut und Flip-Flops auf die Baustelle kommt, ist dies natürlich nicht fördernd, was die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen angeht“, gibt er zu bedenken, dass gerade die Sommerhitze manchmal verleitet, den Schutzhelm zur Seite zu legen.

Ein Dienstgeber muss für alle Mitarbeiter stets passende, einwandfreie Sicherheitsausrüstung bereitstellen. Das ist für etwaige, eingeforderte Haftungsansprüche wichtig. Viele Unternehmer setzen mittlerweile auf regelmäßige Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. „Sicheres Arbeiten in der Baubranche hat viel mit Know-how zu tun“, untermauert Bata.

Die Präventionsexperten der AUVA-Landesstelle Wien unterstützen Unternehmen in Niederösterreich, Wien und Burgenland mit Fachberatungen und Schulungen. Weiters informiert die AUVA über sicheres Arbeiten auf Dächern, Leitern und Gerüsten, gibt Tipps gegen Absturz und über guten UV-Schutz.

Mehr: sichereswissen@auva.at

Gila Wohlmann/NÖN-Sonderjournal-Redaktion