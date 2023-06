Wo Glühwürmchen wohnen und wie man sie schützt

Glühwürmchen sind eigentlich keine Würmer, sondern Käfer. Sie kommen in natürlichen oder naturnahen Lebensräumen wie Gärten, Parks oder Wiesen vor. In Österreich gibt es drei Arten von Glühwürmchen. Das Leuchten dient dazu, dass Männchen und Weibchen in der Paarungszeit zueinanderfinden. Als Nützlinge halten sie unliebsame Schnecken vom Garten fern.

Glühwürmchen im Garten fördern könnt ihr durch biologisches Gärtnern und konsequenten Verzicht auf Pestizide und künstliche Gartenbeleuchtung.

Die Umweltberatung führt ein Verzeichnis über Glühwürmchenfunde. Wer die leuchtenden Käfer entdeckt, kann seinen Fund hier melden.

Wussten Sie, dass...