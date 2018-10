Viele Unsicherheiten gehen mit Kapital einher. Um sein Vermögen zu schützen, gibt es viele Varianten. Eine neue Sicherheit in Österreich ist die Einlagensicherung. Diese macht es möglich, dass Spareinlagen sicher sind, auch wenn die Bank in Konkurs geht oder zahlungsunfähig ist.

Die österreichische Einlagensicherung ist in einem eigenen Bundesgesetz (dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) geregelt und gilt seit 15. August 2015. Die Basis der neuen Regelung bildet eine EU-Richtlinie.

Doch nicht alles hat sich damit verändert. Jedes Kreditinstitut muss noch die Einlagen sicherstellen und einer so genannten „Sicherungseinrichtung“ angehören.

Die Spareinlagen sind auch so wie bisher mit 100.000 Euro pro Kunde und Bank abgesichert. Auch die Zinsen sind in dieser Wertgrenze sicher. Was auch gleich bleibt: Das Geld auf einem Gemeinschaftskonto ist so abgesichert, dass auch Mehrfachauszahlungen durchgeführt werden können. Also für jeden Kontoinhaber, nicht aber für reine Zeichnungsberechtigte.

Änderungen durch neue Einlagensicherung

Ändern wird sich allerdings einiges: Die Haftung für die zu sichernden Einlagen liegt dann bei den Banken, die regelmäßig in die neu eingerichteten Fonds der jeweiligen Sicherungseinrichtung einzahlen müssen.

Als Sparer kann man sich davor schützen, wenn eine Bank in Konkurs geht wird. | Derek Hatfield / Shutterstock.com

Neu ist auch, dass ab sofort vor Abschluss eines Vertrages ein einheitlicher Informationsbogen zur Verfügung gestellt werden muss.

Informationen zur Einlagensicherung müssen auch auf der Internetseite des Kreditinstitutes klar ersichtlich sein. Der Informationsbogen wird den Sparern einmal im Jahr übermittelt. Künftig erhält man außerdem direkt in der Sparurkunde die Bestätigung, dass es sich um erstattungsfähige Einlagen handelt.

Für bestimmte Einlagen gilt, zeitlich begrenzt für den Zeitraum von zwölf Monaten nach Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Sparers, eine höhere Einlagensicherungssumme. Beispielsweise aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien.

Erstattungsfähig sind nun bald auch Guthaben auf Fremdwährungskonten. Diese werden in Euro ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt antraglos, wobei man der Sicherungseinrichtung aber ein Konto, auf das ausbezahlt werden soll, bekannt geben muss. Für die Einlagen mit höherer Deckungssumme ist jedoch ein Antrag erforderlich.

Im kommenden Jahr soll es außerdem kürzere Auszahlungsfristen geben. Die derzeit gültige Auszahlungsfrist von 20 Tagen wird dann bis 2024 schrittweise auf sieben Tage verkürzt werden.

www.arbeiterkammer.at