Nachhaltig: Schallschutz aus Hanf

Der Bau- und Gebäudesektor macht mittlerweile fast 40 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen aus – und genau an dieses Problem knüpft das Start-up Hempstatic an. In Spillern im Bezirk Korneuburg fertigt das junge Unternehmen CO 2- -speichernde und kreislauffähige Schallschutzelemente für den Innenbereich an. Diese verbessern die Raumakustik in hallenden Räumlichkeiten. Und zeichnen sich noch dazu durch ihre dekorative Optik aus, denn zusammengefügt sehen die einzelnen Paneele wie eine Bienenwabe aus.

Die Natur steckt nicht nur im Aussehen: Die Elemente bestehen aus Rückständen von Nutzhanf und können nach ihrer Nutzungszeit wiederverwendet oder wiederverwertet werden.

Emissionsarm mit Weinviertler Hanf

Die Idee zu Hempstatic kam Elena Yaneva an der Technischen Universität Wien. Sie forschte in ihrem Studium des Bauingenieurswesens zu nachhaltigen Baustoffen und entdeckte dabei Hanf-Kalk, das seit den 1980er-Jahren verwendet wird. Gemeinsam mit ihrem Partner Igor Fekete entwickelte sie also Hempstatic, gegründet wurde das Start-up im Jänner 2022. In einer Halle in Spillern wird seitdem der Schallschutz möglichst emissionsarm hergestellt, so gibt es hier eine Photovoltaikanlage und eine Erdwärmepumpe.

Hauptmaterialien sind Agrarrückstände von Weinviertler Hanf und Kalk. Die natürliche Farbe wird durch die Verwendung von Erdpigmenten erzielt. Durch ein Schrauben-Dübel-System lassen sich die Paneele ganz einfach an die Wand befestigen.

Greiner Innoventures, die Innovationsschmiede des weltweit führenden Kunst- und Schaumstoffherstellers Greiner, beteiligt sich an Hempstatic.

„Wir sind sehr glücklich darüber, nun ein Start-up im Portfolio zu haben, das eine innovative, kreislauffähige Lösung für Hallreduktion und Schallminderung anbietet. Das Gründungsteam hat uns mit seiner Vision und seinem Produkt von Anfang an überzeugt“, sagt Viola Frank von Greiner Innoventures. „Es freut uns sehr, einen starken internationalen Partner an Bord holen zu können, mit dessen Investment und Unterstützung wir unsere herausfordernden Meilensteine erreichen werden“, so Igor Fekete.

Die Zusammenarbeit mit Greiner sei für das junge Unternehmen eine große Chance, wie Elena Yaneva erklärt: „Unser Start-up-Knowhow wird durch langjähriges Wissen der 154-jährigen erfolgreichen Firmengeschichte von Greiner komplementär ergänzt. Durch die Beteiligung wird ein Best-Practice-Beispiel gesetzt, das zeigt, wie Start-ups und etablierte Unternehmen zusammenwirken können, um den nötigen Übergang zu einer kreislauforientierten und emissionsarmen Produktion zu beschleunigen. Wir können sehr von der Zusammenarbeit mit Greiner profitieren.“

Hempstatic ist nun das fünfte Unternehmen im Portfolio von Greiner Innoventures. Ziel ist es, heimische Innovationen und junge Unternehmen zu fördern und aktiv die Zukunft zu gestalten.

www.hempstatic.com

www.greiner.com