Wenn Wohnen immer teurer wird

Werbung

Darin sind sich 73 Prozent der Österreicher einig: Das Wohnen hat sich in den letzten Jahren verteuert, dennoch ist es im internationalen Vergleich hier noch leistbarer als anderswo. Dies ergab eine Studie von Raiffeisen Immobilien Österreich, der Immobilienmakler-Organisation der Raiffeisenbanken- Gruppe.

Im Schnitt wendeten die Österreicher 2021 rund 18 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Wohnen auf. Das wird sich 2022 aufgrund der steigenden Energiepreise wohl ändern. 71 Prozent der Befragten sehen in der Schaffung leistbaren Wohnraums die größte Herausforderung der Immobilien-Branche, erst danach rangieren Faktoren wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz (14 Prozent) sowie Versiegelung und Bodenverbrauch (13 Prozent).

Ohne Unterstützung der Familie haben es junge Leute schwer, sich Wohnraum zu schaffen, davon sind 64 Prozent der Befragten überzeugt. Und 56 Prozent halten es für Familien mit Kindern sogar für nahezu unmöglich, eine bezahlbare Mietwohnung zu finden.

Die Frage der Leistbarkeit ist natürlich kein rein österreichisches Thema. Auch wenn Österreich im EU-Vergleich im Mittelfeld liegt, geben zwar 45 Prozent der Befragten an, sich das Wohnen leisten zu können, aber immerhin 43 Prozent bezeichnen ihre Lage diesbezüglich als „manchmal angespannt“ und rund 13 Prozent sehen ihre finanzielle Grenze erreicht.

Österreich im Mittelfeld im EU-Vergleich

Auch bei dem Anteil des Haushaltseinkommens, das auf Miete und Eigentum entfällt, lag Österreich mit 17,7 Prozent (2020) im europäischen Durchschnitt, hinter den Niederlanden oder Griechenland. Im vergangenen Jahr, also 2021, hat sich das nur leicht nach oben verschoben (18 Prozent).

Doch der Blick in die Zukunft ist vor dem Hintergrund steigender Strom- und Gaskosten kein wirklich optimistischer. „Bei einer angenommenen Verdoppelung der Energiekosten schätzen wir den Anteil der gesamten Wohnkosten am Einkommen 2022 auf rund 22 Prozent“, so Casper Engelen, Ökonom bei Raiffeisen Research.

Eine deutlich größere Belastung haben Personen mit geringerem Einkommen. Diese Bevölkerungsgruppe musste in Österreich 2020 laut Eurostat 40,6 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aufwenden. Aber selbst damit lag die Alpenrepublik nur leicht über dem EU-Schnitt von 37,8 Prozent. Besonders betroffen sind Pensionisten, Nicht-Berufstätige und Pflichtschulabsolventen.

Die in den letzten Jahren gestiegenen Immobilienpreise schlagen sich auch beim kreditfinanzierten Eigenheimerwerb nieder. Wurde bisher der Preisanstieg durch kontinuierlich sinkende Zinsen gemildert, sodass die monatliche Belastung in etwa gleich blieb, so bläst den Kreditnehmern mit variablen Zinsen mit der Zinswende nun der Gegenwind ins Gesicht. Der Anstieg steht dabei erst am Anfang, 2023 dürften die Zinsen in diesem Fall auf über 3 Prozent klettern.

Wer vor 2019 gekauft hat, den trifft es weniger hart. Generell gilt: Je länger der Kauf zurückliegt, desto vorteilhafter wirkt sich die Kombination aus niedrigeren Kaufpreisen und zwischenzeitlichen Tilgungen auf die monatliche Kreditbelastung in Zeiten der Zinswende aus.

Hinsichtlich der staatlichen Unterstützung sehen sich die Österreicher unterversorgt. Nur 8 Prozent sind der Meinung, dass der Staat die Menschen ausreichend unterstützt.

Dringend nötig: Mehr Förderungen

Mit einem Mittelwert von 1,6 führen „Förderungen für junge Menschen, damit sie sich Eigentum schaffen können“ das Ranking an, gefolgt von „Mehr Förderungen für die Sanierung gebrauchter Immobilien“ und „Mehr sozialer Wohnbau“ (jeweils Mittelwert 1,7). Eine nicht zu unterschätzende Option für den Erwerb eines Eigenheimes sind gebrauchte Objekte.

Die meisten Immobilien sind gebraucht

Sie machen 99 Prozent des heimischen Immobilienbestandes aus. Mehr davon für den Markt verfügbar zu machen, könnte die Preissituation positiv beeinflussen und auch günstiger für die Umwelt sein.

Ein Umbau verbraucht weniger Rohstoffe, ein bei den derzeitigen Rohstoffpreisen nicht uninteressanter Aspekt, hat eine bessere CO2-Bilanz als ein Neubau und es werden keine weiteren Flächen versiegelt.

Allerdings verspricht der Besitz einer Immobilie in Krisenzeiten auch Sicherheit. Daher „horten“ viele Eigentümer ihre gebrauchten Immobilien. Wer derzeit nicht muss, verkauft nicht.

„Und vor der Vermietung scheuen viele aus Rechtsunsicherheit oder Angst vor Problemen zurück“, erläutert Peter Mayr, Sprecher von Raiffeisen Immobilien. Rechtliche Erleichterungen könnten zur Entspannung der Lage beitragen.

Zudem liegen viele Ortskerne brach, hier könnten entsprechende Flächen für Wohnzwecke adaptiert werden, was sich positiv auf deren Belebung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steuereinnahmen auswirken könnte.

In Niederösterreich plant Raiffeisen Immobilien daher – gemeinsam mit lokalen Raiffeisenbanken – eine Initiative zur Belebung der Ortskerne.

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!