Kunstglaser Reinhard Wöginger: Vom Beruf zur Berufung

Modernes Design und althergebrachte Techniken: So setzt Reinhard Wöginger farbstarke Akzente. Foto: Reinhard Wöginger

Es war der Weg vom Beruf zur Berufung, den Reinhard Wöginger beschritt, indem er nach seiner Lehre zum Glaser die Entscheidung traf, Kunstglaser zu werden. Zugleich war es der Schritt vom Land in die Stadt, vom Waldviertel nach Wien, und ebenso die Entdeckung seiner künstlerischen Fähigkeiten. „Es war ein Reifungsprozess“, gesteht der nun in Sulz im Wienerwald wohnhafte Glaskünstler. Im Brotberuf Feuerwehrmann hat er sich seitdem der „Faszination Glas“ verschrieben.

Die Branche in ihrer künstlerischen Form ist dünn besiedelt. Die Farbkombinationen der mit der Glasmacherpfeife mundgeblasenen Echt-Antik-Gläser sind eindrucksvoll schillernd, aber für den Hausgebrauch zu kostspielig. Wöginger spricht von „Apothekerpreisen“, und „wenn bei Rottönen Gold mit dabei ist, liegen wir bei 400 bis 500 Euro pro Quadratmeter“.

Aber auch normale Farbgläser seien schwierig zu bekommen, „die zwei oder drei österreichischen Glashändler, die es vor einigen Jahren noch gab, existieren nicht mehr, ich bin aufs Ausland angewiesen.“ Auch die Kunstglasereien seien so gut wie nicht mehr vorhanden. Kamen früher rund 80 Prozent der Aufträge aus Kirchen, ist nun alles durchrestauriert, „das hält die nächsten 150 Jahre, und auch der Bedarf, der in der Zeit des Jugendstils herrschte, ist weitgehend gedeckt.“

Das Licht bringt es an den Tag: Farben und Material sind stimmig. Foto: Reinhard Wöginger

Dennoch – Liebhaber der feinen Künste gibt es immer. Die Instandsetzung eines Fensters einer Villa, einer Tiffany-Leuchte oder die Anfertigung einer attraktiven Schrank-Verglasung oder eines dekorativen Licht- oder Sichtschutzes sind immer wieder gefragt. „Die Leute wollen ihrer Wohnung eine besondere Note geben und vielleicht das Farbspiel des Fensters im Sonnenlicht genießen.“ Man bewege sich hier auch durchaus auf einem preislich erschwinglichen Niveau.

Die Gläser werden mit Schablonen zugeschnitten und nach einem Plan zusammengesetzt. Foto: Reinhard Wöginger

Die Glaskunst an sich ist ein altes Handwerk. Die ältesten Bleiverglasungen datieren 1.000 bis 1.200 Jahre zurück. Die Fenster im Stephansdom, wo Wöginger bereits gearbeitet hat, sind rund 900 Jahre alt: „Da kann einen schon mal die Ehrfurcht erfassen, bei einer solchen Restaurierung muss man sich auch intensiv mit dem Objekt und seiner Geschichte auseinandersetzen.“

Die zugeschnittenen Elemente werden mit Bleiruten verbunden. Foto: Gaby Schätzle

Natürlich hat er auch schon seine eigene Wohnwelt in dieser Art veredelt, mit einem Fenster in einem Schuppen oder einer kreativen Verglasung seines Hochbeetes. Kommen die Kunden zu ihm und äußern ihre Wünsche, zeichnet er zuerst einmal einige Entwürfe. Daraus entsteht dann die Originalzeichnung, die er dem Kunden vorlegt. Vor Ort werden dann Farben und Strukturen ausgesucht. Sind die Gläser infolge mit Schablonen zugeschnitten, werden sie mit Bleiruten in verschiedenen Stärken nach einem durchnummerierten Plan zusammengesetzt und verlötet. „Und das mit den gleichen Werkzeugen wie vor 1.000 Jahren“, wie Wöginger nicht ohne Bewunderung verrät.

Machte der Kunstglaser früher vor allem Auftragsarbeiten und Restaurierungen, liegt sein Fokus derzeit verstärkt auf künstlerischen Objekten. Die Inspiration zu seinen Werken entnimmt er nicht selten den Erlebnissen aus seinem zweiten Hobby, dem Reisen. Von Wales bis Rumänien war er ebenso unterwegs wie von Nordkorea bis Südamerika. „Wo immer ich bin, besuche ich auch Museen und lasse mich von den dort gezeigten Objekten zu neuen Kreationen anregen, zum Beispiel von afrikanischen Masken.“

So entstehen quasi im Ausgleich zu seinem aufreibenden Job als Feuerwehrmann Kunstwerke und Installationen in Holz und Glas, die dem Wohnraum Stil und Ambiente verleihen.

www.kunsthandwerk-glas.at